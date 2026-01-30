ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.29
usd:
321.21
bux:
128831.58
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán haderő 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata képén ukrán katonák M109 A6 Paladin típusú 155 milliméteres önjáró tarckkal lövik az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó fronton 2024. július 22-én.
Nyitókép: MTI/AP/Ukrán haderő 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata/Oleg Petraszjuk

Oeconomus: a társadalom észre sem veszi ezt a hangsúlyeltolódást

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Az ukrajnai háború kirobbanása óta Európa a háborús pszichózis tüneteit mutatja – hangzott el az InfoRádió GeoTrendek című műsorában.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány két szakértője, Csenger Ádám nemzetközi kapcsolatok elemző és Nagy Dávid biztonság- és védelmi politikai szakértő arról beszélt: a sajtó és a politikusok a harcias érveléseikkel egyre emelik a tétet, ami növeli az eszkaláció kockázatát.

„A szakirodalomban van egy olyan kifejezés, hogy politikai költség. Ez azt jelenti, hogy egy politikus, hogy ha szavakban eszkalál egy helyzetet vagy fenyegetőzik, akkor utána már nem léphet vissza, nem visszakozhat. Be kell váltani a fenyegetését, mert ha nem, akkor az belpolitikai költséggel járna számára" – hangsúlyozta Csenger Ádám. Majd hozzátette:

ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy az arcvesztés elkerülése érdekében háborúba sodródik, noha eredetileg ezt el akarta volna kerülni.

Azt egyelőre nem állíthatjuk, hogy Európában is valami ehhez hasonló zajlik – vette át a szót Nagy Dávid. Mint mondta: „amikor ezt kutattuk, próbáltunk múltbeli példákhoz visszanyúlni, és nagyon jó analógiának találtuk a 2003-as amerikai intervenciót Irakban.” Ezt a konfliktust – folytatta az Oeconomus szakértője nagyon erős médiahadjárat előzte meg. A sajtó segítségével ügyesen felépítették azt a érvrendszert, hogy miért elkerülhetetlen a háború. Ezzel pedig szépen lassan a társadalom számára elfogadhatóvá tették az újabb fegyveres konfliktust.

„Igazából már nem is arról szól a társadalmi diskurzus, hogy menjünk-e háborúba vagy sem, vagy miként kerülhetnénk el a legrosszabbat, hanem arról, hogy – mivel a háború elkerülhetetlen –, arról beszéljünk, hogy miként harcoljunk, mennyi katonára, milyen eszközökre van szükségünk” – fejtegette Nagy Dávid. Szerinte a társadalom észre sem veszi ezt a hangsúlyeltolódást, azt, hogy már arról beszélünk milyen lesz a háború és nem arról, miként lehetne azt elkerülni.

A szakértő úgy látja, hogy hasonló folyamatok indultak el 2022 után Európában is.

A kommunikáció egyre inkább a „hogyan háborúzzunk” irányba tolódik el ahelyett, hogy minden eszközt megragadnánk annak elkerülésére. „A politikusok nyilatkozataikban nem az eszkaláció elkerülésére törekednek hanem inkább már arról beszélnek, hogy fejlesszük a haderőt, hogyan támogassuk az ukránokat, mikor szálljunk be adott esetben Ukrajna segítségére. Szép lassan elkezdik hozzászoktatni ehhez a társadalmat” - tette hozzá Nagy Dávid.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Oeconomus: a társadalom észre sem veszi ezt a hangsúlyeltolódást

európa

háború

háborús hangulat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban

Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban
A Migrációkutató Intézet elemzése szerint az elmúlt években Németországban és az Egyesült Királyságban is növekedett a tömeges késes támadások száma, különösen a fiatal, migrációs hátterű férfiak körében. Az InfoRádió a témáról Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte.
Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Nem véletlenül alakult ki polgárháborús helyzet az amerikai Minnesotában, azután, hogy a Bevándorlási és Vámhivatal, azaz az ICE ügynökeit az államba vezényelték – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A külpolitikai szakértő hangsúlyozta: a népes szomáliai kisebbség, az állam demokrata vezetése és a bevándorláshoz való liberális viszonyulása is hozzájárult ahhoz, hogy komoly a feszültség, illetve az ICE ügynökei is erőszakosabban léptek fel, és lelőttek két embert.
 

Trump elárulta, kit jelöl a jegybank élére

Kuba a következő amerikai célpont? Donald Trump meghökkentő rendeletet írt alá

Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenki értetlenül áll a sokkoló kamatemelés előtt - az elnök is tiltakozott a lépés ellen

Mindenki értetlenül áll a sokkoló kamatemelés előtt - az elnök is tiltakozott a lépés ellen

Ilyen mértékű szigorításra három éve nem volt példa, így nem csoda, hogy az elemzőket is sokkolta, hogy a kolumbiai jegybank 100 bázisponttal, 10,25 százalékra emelte az irányadó kamatot. A döntéshozók az erősödő inflációs nyomással, az inflációs várakozások megugrásával, valamint a növekvő fiskális és külső kockázatokkal indokolták a lépést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak

Nem semmi tempóban fejlődik Közép-Európa királya: a lengyelek már tényleg fényévekkel előttünk járnak

Az adatok azt jelzik, hogy a 2025 második felében kezdődött gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

More than 2,000 videos and 180,000 images are included in the release of documents related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 19:47
Szombaton lejár rengeteg autópálya-matrica, és további fontos változások is lesznek
2026. január 30. 18:55
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
×
×
×
×