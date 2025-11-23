Dráma miatt állt le a villamosközlekedés Budapesten egy időre

Életmentés miatt nem járt egy szakaszon vasárnap este az 1-es villamos – tette közzé a BKK.
(Nyitóképünk illusztráció)
A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.
The US secretary of state adds there is still some work to be done and talks will continue on Monday.