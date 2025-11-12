ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Kipusztult a Vértes egyedülálló bennszülött fafajtája

Infostart

A kőhányási berkenye csak a magyar hegységben fordult elő természetes körülmények között.

„Az egész világon csak nálunk, pontosabban a Vértesben előforduló fafaj, a kőhányási berkenye (Sorbus acutiserrata) pusztult ki természetes élőhelyéről” – írja Facebook-bejegyzésében a Duna-Ipony Nemzeti Park. Hozzáteszik, az idei felmérés során már egyetlen élő egyedet sem találtak.

A nemzeti park leszögezi:

a kihalás oka nem építkezés vagy túlzott fakitermelés, hanem a túlszaporodott vadállomány, amely megakadályozta a fafaj természetes megújulását.

Mint írják, ez az esemény rávilágít arra, hogy a mérsékelt övi élőhelyek is ki vannak téve hasonló veszélyeknek, és hogy megőrzésük közös felelősség.

A nemzeti park munkatársa, Riezing Norbert egy hosszabb cikkben is ír arról, mi vezetett a drámai eseményhez és hogyan lehetne segíteni a hasonló fajok védelmét.

