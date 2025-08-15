ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai egy külföldi szállítmányt ellenőriznek az élelmiszerhamisítás elleni OPSON VI. nemzetközi művelet keretében a Budapesti Nagybani Piacon 2017. május 17-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Kiszorítják a parkolókból az illegális árusokat

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Indul a harc az illegális árusok ellen a Nagybani Piac környékén Budapesten. Péntektől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai és végrehajtói a társhatóságokkal közösen ellenőrzésekkel és fokozott hatósági jelenléttel lépnek fel a környéki parkolók illegális árusaival és más szabálysértőivel szemben – mondta Linczmayer Szilvia, a NAV a kommunikációs vezetője.

A revizorok a közeli nagyáruházak parkolóit fogják felkeresni: kezdődik a NAV ellenőrzéssorozata a nagybani piac környékén, augusztus 15-étől fokozott hatósági jelenlétre lehet számítani.

Több információ is eljutott a hivatalhoz arról, hogy a parkolót már nem csak szabályszerűen használják az árusok. Korábban az volt a kifogás, hogy azért árulnak a közeli nagyáruházak parkolóiban, mert a nyitás előtt értek oda, és azt a pár terméket még szívesen értékesítik ott. De mostanra az árusok gyakorlatilag elözönlötték a parkolót, illetve a nagybani piac környékét, nemcsak nyitás előtt, hanem nyitás után is, a nap bármely szakaszában – mondta Linczmayer Szilvia, a NAV a kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

„A NAV fellépésére azért van szükség, mert ezen árusok többsége illegális árus”

– tette hozzá. Ők a lehető legritkább esetben adnak nyugtát a bejelentések és az eddigi revizori tapasztalatok alapján, ezért a nyugtaadás ellenőrzésére mindenképpen számíthatnak a portékáikat ott kínálók.

Gyakori tapasztalat az is, hogy nagyon sokan adószám nélkül, kontárként árulnak, miközben gazdasági tevékenységet végeznek. Súlyos szankciókkal jár a nyugtaadás elmulasztása és az adószám nélküli értékesítés is, de az is, ha valaki jövedéki terméket engedély nélkül értékesít vagy nem tudja igazolni az áru eredetét. A NAV ilyenkor bírságot szab ki, ami a tényállástól függően 2 millió forint is lehet.

„A nyugtaadás elmulasztása miatt 2 millió forint, az adószám nélkül árusítás esetében 1 millió forint is lehet a helyszíni bírság”

– mondta Linczmayer Szilvia. A gyakorlatban úgy szabják ki a bírságot, hogy a revizor egy jegyzőkönyvet vesz föl, abban megállapítja a mulasztás tényét, majd az adózó kap egy határozatot, és a határozatban szerepel a bírság pontos összege, illetve az, hogy meddig kell megfizetni. A határozat ellen lehet fellebbezni. Ez egy hosszabb folyamat, de a NAV-nak van lehetősége arra, hogy ideiglenes biztosi intézkedés keretében végrehajtókkal együtt menjen a helyszínre. A végrehajtók lefoglalhatják az árukészletet is a kiszabható bírság erejéig.

A NAV a rendőrséggel, a NAV Bevetési Igazgatóságával, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal és a Pest Vármegyei Kormányhivatallal működik együtt, így az összes szabálysértést gyorsan, közösen és hatékonyan fel lehet mérni és meg lehet oldani, és valószínűleg meg lehet tisztítani azt a területet az illegális árusoktól – mondta Linczmayer Szilvia, a NAV a kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

Kiszorítják a parkolókból az illegális árusokat

