A kormány szerint csak jogszerűtlenül viselkedő tanárokat bocsátottak el

Az LMP-s Csárdi Antal szerint a Fidesz-KDNP háborút indított a pedagógustársadalom, vagyis az egész nemzet ellen, pedig lenne pénz a tanárok béremelésére, például a Vodafone árából.

A Párbeszéd parlamenti frakcióvezetője ugyanezt gondolja. Szabó Tímea egyebek mellett a PISA-felmérések tragikus eredményére utalva úgy fogalmazott, hogy a kormány lepusztította a közoktatást és ez szerinte nemzetárulás.

Hozzá hasonlóan a jobbikos Ander Balázs is szolidaritását fejezte ki a pedagógusoknak. Szóvá tette a tiltakozókat érő retorziókat, ugyanakkor arra figyelmeztette az ellenzéket, hogy a pártoknak nem szabad rátelepedniük a civil mozgalmakra.

Tizenhatezer tanár hiányzik az iskolákból, a dolgozók fele pedig hamarosan nyugdíjba megy – erre a DK-s Barkóczi Balázs hívta fel a figyelmet.

A szocialista Hiller István azt sérelmezte, hogy a kormány fegyelmi kérdést kreált a pedagógusok ügyéből, holott a tanárok követelései szerinte kifejezetten visszafogottak. "Ugyanis az a helyzet, hogyha önök betartják a saját, 2013-ban megtett ígéretüket, akkor a pedagógusok bére nem a tanári szakszervezetek által követelt 45 százalékkal lenne magasabb, hanem 97 százalékkal. A szakszervezetek nem is azt a 97 százalékot követelik, amit önök megígértek, hanem ennél méltányosabban, majdhogynem a felét. Ha önök betartották volna az ígéretüket, vagy most pótolni kívánnák azt, az 800 milliárd forintba kerülne, amit a tanári szakszervezetek követelnek, az 350 milliárd forint.

Azt javaslom, hogy egyezzenek meg."

A kormány jövőre 86 milliárd forinttal többet költ a pedagógusbérekre, mint idén. Az ígértnél magasabb összegű fizetésemelés pedig a gazdaság teljesítményétől függ – ismételte meg mindenkinek a kormány állandó válaszát Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

"Itt azért nem a Dobrev árnyékkormány melletti szimpátiatüntetés volt a múlt héten, hanem pedagógusok és a támogatóik azért demonstráltak, hogy emelkedjen a pedagógusok bére. Ezzel, hogy a pedagógusoknak emelkedjen a bére, a kormány nemcsak egyetért, hanem törvényt is fogadtunk el róla. Azzal is egyetértünk, hogy a bérük még nagyobb mértékben emelkedjen. Hogyha visszatér az európai gazdaság a normál menetrendjébe, ha véget érnek a szankciók és Magyarország gazdasága is tovább tud erősödni, vagy az uniós forrásainkat nem fogják visszatartani tőlünk, akkor tudjuk erre a többletre is használni."

Rétvári Bence államtitkár szerint

a törvényesen sztrájkoló tanárokat nem érte retorzió,

csak azokat, akik a polgári engedetlenségben vettek részt. Az ugyanis jogellenes.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán