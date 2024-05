Újabb ítéletidő csapott le Dubajra – videó

A légikikötő bejelentése szerint az éjszaka öt érkező járatot irányítottak át, kilenc másik érkező, valamint négy induló járatot pedig töröltek.

Days after the United Arab Emirates witnessed severe flooding in April, heavy rain and thunderstorms hit Abu Dhabi and Dubai early on Thursday, #instadailyhttps://t.co/H2oHY3ri45