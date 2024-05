Wéber Gábor elmondta, ki szorongathatja meg Max Verstappent

Nagyjából úgy alakultak az erőviszonyok, ahogy arra a szezon előtt számítani lehetett, viszont az elmúlt évekhez viszonyítva talán egy kicsit közelebb került a többi csapat a Red Bullhoz, igaz egyáltalán nem mindegy, hogy Max Verstappenhez vagy Sergio Pérezhez mérjük mások teljesítményét – vonta meg a 2024-es Forma–1-es idény első öt versenyhétvégéjének mérlegét Wéber Gábor. A kommentátor az InfoRádióban elmondta: a vb-sorozatban visszatérő jelenség, hogy az aktuális szabályrendszer megváltoztatása idővel azt eredményezi, hogy „elkezd apadni” az élen állók előnye. Emlékeztetett, hogy a Red Bull „fenekestől felforgatta” a tavalyi autóját, és egy teljesen új koncepcióval állt elő erre a szezonra. Ha ez nem történik meg, valószínűleg sokkal közelebb lennének hozzájuk az üldözők.

Max Verstappen műszaki hiba miatt feladni kényszerült az Ausztrál Nagydíjat – a spanyol Carlos Sainz nyert Melbourne-ben –, a többi versenyen azonban nem volt kérdés, hogy a holland pilótát intik-e le elsőként a kockás zászlóval. A szakértő úgy véli, ez a tendencia marad az idény további részében is,

nem tartja reálisnak, hogy huszonnégy futam alatt bárki „elkaphatná” a vb-címvédőt.

Felhívta a figyelmet, hogy már most 25 ponttal előzi meg az összetettben csapattárását, Sergio Pérezt, a harmadik helyen álló ferraris Charles Leclerc-rel szemben pedig 34 pont az előnye. Ha nem történik valamilyen komolyabb baleset vagy sérülés, akkor Wéber Gábor szerint Max Verstappen sorozatban negyedszer is világbajnok lesz.

Ugyanakkor hozzátette, hogy azért vannak olyan pályák, ahol meg lehet szorongatni a holland versenyzőt is, vagyis ő sem mehet biztosra minden egyes nagydíjon. A kommentátor úgy gondolja, az idei szezon nem olyan lesz, mint a tavalyi, amikor egyetlen futam kivételével az összes többi versenyt behúzta a Red Bull, ugyanis arra számít, hogy 2024-ben akár több helyszínen is „megbillenhet a fék nekik”.

A megingásukat elsősorban a Ferrari vagy a McLaren használhatja ki,

jelen pillanatban ez a két csapat tűnik még versenyképesnek a szakértő megítélése szerint.

Három éve folyamatosan gödörben van a Mercedes

Wéber Gábor már az idény előtt azt valószínűsítette, hogy ebben a szezonban gyengélkedni fog a Mercedes, ami be is igazolódott. Úgy látja, Toto Wolff csapatával nem először fordul elő, hogy nem tud megfelelően alkalmazkodni a szabályváltozásokhoz. A mostani érában például nagyon sok múlik az aerodinamika kezelésén, az autók kialakításán, különösen a fenéklemez tervezésén. A Red Bull láthatóan jól ráérzett erre, a Mercedes viszont nagyon küszködik. „A nagy csapatok közül ők vannak a leginkább eltévedve. Folyamatosan váltogatják a koncepciókat, már a harmadik autójukat vetették be, pedig még nagyon a szezon elején vagyunk. Eddig bármerre mentek, mindig zsákutcába futottak” – jegyezte meg a szakértő.

Kiemelte, hogy ez már nem csak egy megtorpanásnak tekinthető, ugyanis gyakorlatilag három éve folyamatosan gödörben van a Mercedes, amely mostanra egy „gyengélkedő nagycsapattá vált”. 2026-ban azonban kaphatnak egy mentőövet, hiszen két év múlva újabb éra kezdődik az F1-ben – ismét jelentős szabályváltozásokkal. Akkortól alapjaiban megreformálják az autóépítést és a hozzá kapcsolódó lehetőségeket, illetve

az új motorok érkezése is lendületet adhat a német istállónak.

Ugyanakkor Wéber Gábor meglátása szerint fel kell tenni azt a kérdést is, hogy vajon a mostani struktúrában, a jelenlegi mérnöki gárdával orvosolni tudja-e az évek alatt elkövetett hibákat a Mercedes konstruktőri csapata? Úgy tűnik, régóta fennálló problémákról van szó, amelyek miatt számos szakértő szerint vérfrissítésre lenne szükség. James Allison technikai igazgató vezetésével a korábbi években sikert sikerre halmozott a Mercedes, az viszont nagy kérdés, hogy ha új mérnökök érkeznek az istállóhoz, ők mennyire értik meg magukat jól vele, képesek lesznek-e vele együtt sikeresen dolgozni?

Nagy lehetőség kapujában a McLaren

Más csapatok eddigi teljesítményét nézve nem tűnik úgy, hogy a Mercedes motor használata nagy hátrányt jelentene. A kommentátor úgy véli, aki jó autót tud építeni és jól kezeli a gumikat, az Mercedes motorral is képes lehet sikereket elérni. Erre bizonyíték a McLaren szereplése a 2023-as szezon második felében. A brit istálló újabb előrelépését azonban megnehezítheti, hogy a Ferrari is magára talált az F1 új szabályrendszerében.

Wéber Gábor elmondta: az idei első öt futam alapján a Ferrari lett a Red Bull első számú kihívója, de még csak a szezon egynegyede telt el, és ha a McLaren visszatalál huzamosabb időre az egyébként már tavaly kikövezett útjára, akkor komoly veszélyt jelenthet a Ferrarira, sőt futamgyőzelmekre is esélyesek lehetnek. A szakértő szerint például

Lando Norrisnak „már jó ideje kijárna” egy győzelem,

ugyanis folyamatosan nagy tempóban és mindig összeszedetten versenyez, aminek köszönhetően kiérdemelte a helyét a legjobbak között.

Hétvégén Miamiban folytatódik a szezon, és Wéber Gábor szerint ez a pálya egyértelműen a Red Bullnak fekszik, akár három-négy tizedmásodpercet is ráverhetnek az időmérőn az első számú üldözőkre. Vélhetően ezúttal is a Ferrari és a McLaren próbálja majd megnehezíteni a Red Bull dolgát. 2022-ben Charles Leclerc szerezte meg a pole pozíciót, tehát Miamiban is volt már rá példa, hogy valakinek sikerült megszakítania az energiaitalosok hegemóniáját, igaz végül két éve is Max Vertappen lett a futamgyőztes. „A Ferrarinak és Leclerc-nek is vannak jó emlékei Miamiból, de akár a McLaren is közel kerülhet az előttünk álló hétvégén a Red Bullhoz, mivel Norris legutóbb kifejezetten erős hétvégét teljesített Kínában, hiszen második lett” – fejtegette a szakértő.

A McLarenen belül érdekes fejlemény, hogy az előző idényhez képest Lando Norris erre az évre jóval nagyobb előnyt tudott összekovácsolni csapattársával, Oscar Piastrival szemben. Wéber Gábor hozzátette: ha hétvégén borulna a papírforma, akkor a kisebb sérüléssel bajlódó Norris lehet a „kulcsfigura”, de ehhez óriási meglepetésnek kellene születnie, mert minden körülmény a Red Bull újabb sikerének ágyaz meg. Lando Norris arra alapozhat, hogy már számos alkalommal jól teljesített időmérőkön, illetve sprintfutamokon, továbbá azt is kiemelte vele kapcsolatban Wéber Gábor, hogy tizenöt versenyen állhatott már dobogón. Azt jósolja, hogy előbb-utóbb a futamgyőzelem is összejön majd a brit pilótának, azt azonban nehéz lenne most még megmondani, hogy melyik helyszínen következhet be a nagy áttörés.

Dől a dominó, hatalmas pilótakeringő jöhet

A szakértő kitért Carlos Sainz helyzetére is, akinek továbbra sincs szerződése a következő szezonra, miközben a Sauber már megerősítette, hogy 2025-től Nico Hülkenberg lesz az egyik versenyzője, vagyis folyamatosan fogynak a szabad helyek. Akár Sainz is lehetne a német versenyző csapattársa a következő idénytől, de hivatalos bejelentés még nem történt ezzel kapcsolatban. A szezon második felében felélénkülhet az átigazolási piac,

a legtöbben pedig arra kíváncsiak, ki kerül a Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton helyére a Mercedesnél.

A pilótakeringő egyik nagy vesztese Daniel Ricciardo lehet, aki több peches futamon van túl, Japánban és Kínában egyaránt kiesett. Ami még nagyobb baj az ő szempontjából, hogy csapattársa, Yuki Tsunoda a legtöbbször jobban teljesít nála, és már szerzett hét pontot. Wéber Gábor azért még nem törne pálcát Ricciardo felett, inkább a szezon felénél lesz érdemes megnézni, hol tart, mire képes. Az utóbbi időben felröppentek olyan hírek, hogy esetleg Daniel Ricciardo visszatérhet a Red Bullhoz Sergio Pérez helyére, de a szakértő úgy látja, eddigi idei teljesítménye alapján jelenlegi csapatánál, az RB-nél sem betonbiztos a helye az ausztrálnak, így az energiaitalosokkal való tervezgetés meglehetősen merész elképzelés.

Az idény végén több pilótának is lejár a szerződése, ezért nagy mozgolódás várható a következő hónapokban. Szinte biztosra vehető, hogy a kínai Zhou Guanyu távozik idén a Saubertől, ahol a finn Valtteri Bottasnak sincs még szerződése 2025-re. Wéber Gábor ugyanakkor kiemelte, hogy Zhou Guanyuért sokan rajonganak a hazájában, a Kínai Nagydíjon nagy felhajtást csaptak körülötte, és nem utolsó szempont, hogy hozza a szponzorpénzeket, így például az olyan csapatoknak, mint amilyen a Williams, a Haas vagy az Alpine, megérné őt szerződtetni – ha másért nem is, márkaépítés szempontjából mindenképpen.

Milyen hatása lesz Adrian Newey távozásának?

A hét legfontosabb híre volt a Forma–1 világából, hogy a versenyautókat tervező Adrian Newey 2025-ben távozik a Red Bulltól. A 65 esztendős tervezőmérnök húsz év alatt tizenhárom vb-címhez segítette az istállót. Állítólag a Ferrari és az Aston Martin is szeretné megszerezni a sztármérnököt, aki korábban a Williamsnek és a McLarennek is tervezett vb-győztes versenyautót. Sajtóhírek szerint Newey távozásának hátterében a Christian Horner csapatvezetővel megromlott kapcsolata állhat. Többek szerint a brit szakember elégedetlen azzal, hogy a botrányba keveredő csapatfőnök a perifériára próbálja szorítani őt, és inkább a Pierre Waché (technikai igazgató), Enrico Balbo (aerodinamikai vezető) párosra építené az istálló jövőjét.

Wéber Gábor szerint rövidtávon nem forgatja fel Adrian Newey Red Bulltól való távozása az erőviszonyokat a Forma–1-ben, középtávon viszont lehet komoly hatása ennek a személyi cserének. A kommentátor kifejtette: ha Newey a Ferrarihoz igazolna, akkor értelemszerűen az Egyesült Királyságból Olaszországba kellene költöznie, miközben korábban azt nyilatkozta, hogy nem tudná elképzelni az életét Itáliában.

„A másik lehetséges kérő a hírek szerint valóban a brit Aston Martin lehet, amely minden követ megmozgat, hogy összerakjon egy világbajnok csapatot”

– tette hozzá a szakértő.

Wéber Gábor emlékeztetett, hogy 2026-tól az új szabályrendszerben a Honda lesz az Aston Martin motorszállítója, ami egy új helyzetet teremt majd, ráadásul Adrian Newey több volt kollégája is a brit istálló kötelékében dolgozik. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „egy fecske nem csinál nyarat”, hiába van több évtizedes szakmai tapasztalata Newey-nak, ma már több mint ezren dolgoznak az F1-es autók tervezésén, kialakításán,

egyetlenegy mérnök – még ha az egész szakma legjobbja is – nem tudja megváltani a világot.

„Sokan Adrian Newey-nak tulajdonítják a Red Bull sikereit, de ez így önmagában nem igaz, hiszen rengeteg mérnök megfeszített munkájának és ötleteinek is köszönhetők a vb-címek. Viszont az ő irányító szerepköre mégiscsak nagyon fontos. Mindig ő volt az, aki az aktuális csapatánál összefogta az egész projektet. Tény, hogy nagy erénye, hogy néhány extra ötlettel megspékelve a lehető legtöbbet tudja kihozni egy-egy koncepcióból. Ha ezt nézzük, valóban Adrian Newey minden idők legjobb Forma–1-es tervezőmérnöke” – mondta Wéber Gábor.