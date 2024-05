Új kormánya van Szerbiának

A 250 fős szerb törvényhozásban kétnapos vitát követően a jelen lévő 213 képviselő közül 152 biztosította támogatásáról és 61 ellenezte a Szerb Haladó Párt (SNS), a Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a horvát és a bosnyák kisebbség koalíciós kormányát.

Kormányprogramjának ismertetésekor Milos Vucevic, a Szerb Haladó Párt elnöke kiemelte, hogy a béke megőrzése és az életszínvonal növelése lesz az új szerb kormány legfőbb feladata. Mint mondta: az ország külpolitikájának középpontjában a függetlenség és a katonai semlegesség megőrzése áll majd. Emellett szeretné megőrizni a jó kapcsolatokat a szomszédos országokkal is. Közölte, az európai uniós tagság elnyerése továbbra is Szerbia stratégiai célja marad, és az új kormány folytatni fogja a szükséges reformintézkedéseket, még akkor is, ha a csatlakozási folyamat évről évre bonyolultabbá válik az újabbnál újabb feltételek miatt.

Milos Vucevic közölte azt is, hogy az új kormány előtt nagyon komoly külpolitikai kihívások állnak már most is, és ebből a szempontból a legfontosabb a szuverenitásának és a területi egységének a megőrzése lesz, és a harc azért, hogy Koszovó Szerbia része maradjon.

A kormánynak 25 minisztériuma és hat tárca nélküli minisztere van. A 2000-ben bekövetkezett demokratikus fordulat óta, miután az országot akkor vezető Slobodan Milosevicnek az ellenzéki tüntetések nyomán távoznia kellett a politikából, ez a legnépesebb kabinet. A 32 tagú kormányban tíz nő és négy párton kívüli politikus is helyet kapott.

A Vajdasági Magyar Szövetség sem miniszteri, sem kormányalelnöki pozíciót nem kért a koalíciós tárgyalásokon, államtitkári szinten vesznek részt a Vucevic-kabinet munkájában, ahogyan azt az utóbbi tíz évben is tették. Államtitkáraik lesznek az oktatási, az építésügyi, a mezőgazdasági, az egészségügyi, a környezetvédelmi, a pénzügyi, a gazdasági, valamint a beruházási minisztériumban.

Szerbiában tavaly decemberben tartottak előrehozott parlamenti választást. Miután 2020-ban és 2022-ben is volt előrehozott parlamenti választás, Aleksandar Vucic államfő bejelentette, hogy most egy nyugodtabb időszak következik, és a várakozások szerint legalább 2027-ig nem kell újra az urnák elé járulni.

Az ezredforduló óta csak egyetlen kormánynak sikerült kitöltenie mandátumát. Mirko Cvetkovic kabinetje 2008 és 2012 között irányította az országot. A 2016-ban megválasztott kormány is négy évig maradt, ám némileg átalakult, és a kormányfő személye is megváltozott: Aleksandar Vucicot államfővé választották, és Ana Brnabic vette át a helyét.

(A nyitóképen: Milos Vucevic szerb miniszterelnök-jelölt, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke érkezik a leendő kormánya programjának ismertetésére a belgrádi parlamentben 2024. május 1-jén. Az eddig miniszterelnök-helyettesi és védelmi miniszteri posztot betöltő politikust április 30-án bízta meg a kormány vezetésével Aleksandar Vucic államfő.)