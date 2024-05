Jól ment a Ferencváros korábbi ellenfeleinek az elődöntőben

Az Európa-ligában a Bayer Leverkusen – amely még egyetlen mérkőzését sem veszítette el a 2023–2024-es bajnoki és kupasorozataiban – Florian Wirtz és Robert Andrich egy-egy góljával idegenben 2-0-ra legyőzte az AS Romát.

Ebben a sorozatban az Olympique Marseille és az előző fordulóban a Liverpoolt kiejtő Atalanta 1-1-re végzett Franciaországban, a Stade Vélodrome-ban. Az Anfield Roadon is kiválóan futballozó Gianluca Scamacca vezetést szerzett a 11. percben, ezt Mbemba kiegyenlítette a 20.-ban. Ez lett a végeredmény.

A Konferencia-ligában az Olympiakosz pazarul kezdett a birminghami Villa Parkban, El Kaabi révén már 2-0-ra vezetett. A Premier League-ben is nagyon eredményes Ollie Watkins szépített az első félidő hajrájában, sőt Moussa Diaby ki is egyenlített. Ám a pireusziaknak, vagy inkább El Kaabinak akadt még hozzátétele: büntetőből megszerezte a harmadik gólját is. Mi több: Hezze is lőtt még egyet a végén, 2-4.

A Fiorentina két gólt szerzett az első félidőben, Sottil és Belotti révén, közben az FC Bruges egy tizenegyesből szerzett góllal szépített, Vanaken révén. Miután a nigériai Raphael Onyedika a második félidő közepén három perc alatt két sárga lapot is összeszedett, úgy festett, az emberelőnybe kerülő Fiorentina előnyt tud szerezni a visszavágóra. Ám a belgák egyenlítettek a bolgár Ludogorectől vett brazil Thiago. Szerencséje volt az olaszoknak, hogy a végén találtak még egy gólt, Nzola révén, 3-2.