Ujhelyi István: megoldódott a keleti vakcinával oltottak utazása az EU-ban

Az MSZP EP-képviselője közölte: mindez azután nyert megerősítést, hogy hivatalos jogértelmezést kért az Európai Bizottságtól a hatályos szabályokat illetően, amelynek eredményeként előbb írásban, majd egy keddi egyeztetésen személyesen is tájékoztatást kapott a keleti oltások elfogadásáról Didier Reynders igazságügyi biztostól. „Ez egy sokak által régóta várt hír” – fogalmazott mások mellett Ujhelyi István.

Az MSZP európai politikusa felidézte, hogy az elmúlt évben sok százezer magyar kénytelen volt költséges teszteket elvégeztetni, ha valamilyen okból utaznia kellett; a legtöbb tagállamban ugyanis nem fogadják el megfelelő védettségnek az EU által el nem ismert, az unióban csak Magyarországon használt keleti oltóanyagokat. Ez elsősorban azoknak jelentett eddig is komoly nehézséget, akik ingázás, tanulás, munkavállalás miatt rendszeresen kénytelenek átlépni a határt – olvasható mások mellett az EP-képviselő közleményében.

Az MSZP politikusa arra is kitér, hogy az Európai Bizottság tavaly november 25-én aktualizálta a kapcsolódó jogszabályt és egy fontos, módosított végrehajtási határozatot is fűzött a keretrendszerhez; ennek pontos értelmezését kérte szóban és írásban is az illetékes biztostól. Ujhelyi István bejelentése szerint Didier Reynders világossá tette a számára, hogy minden uniós tagállamnak kötelező a korlátozás-, vagyis költséges teszteléstől mentes beutazás feltételeként elfogadni az egy-, vagy két keleti oltóanyagra beadott uniós vakcinákat az érintett magyarok esetében.

„Zöld lámpa fog tehát világítani az ellenőrző applikációkban azoknak, akiknek nemrég a két keleti oltásra még pirosan villogott”

– fogalmazott Ujhelyi István, hozzátéve: arra kér minden érintettet, hogy ha ennek ellenére bárkinek korlátozzák a szabad beutazását valahol, arról értesítse a szocialisták EP-képviselőjét, mert az adott tagállam ebben az esetben megsérti a hatályos uniós szabályokat.

Ujhelyi István elmondta azt is, hogy az aktualizált rendszerben a két oltással rendelkező személyek uniós Covid-igazolványa 270 napig érvényes, a harmadik oltást felvett európaiak igazolványa jelen állás szerint korlátlan ideig használható. Az MSZP képviselője örömhírnek nevezte a bejelentést, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU intézményei

ezzel csak a határátlépést, a beutazást tették korlátozásmentessé,

az adott tagállamok határain belül érvényes egyedi korlátozásokról (étterem, tömegközlekedés, szociális terek használata) mindig tájékozódni kell, ezek ugyanis az adott országok hatáskörébe tartoznak és eltérhetnek egymástól. Ujhelyi István az EP szakbizottságának felelőseként ezzel kapcsolatban azt kérte az Európai Bizottság illetékes biztosától, hogy szorgalmazzák a tagállami kormányoknál a minél egységesebb és a hatályos Covid-szabályokhoz illeszkedő protokollok használatát. Hozzátette: az egységes Covid-igazolvány rendszerének felülvizsgálata hamarosan az Európai Parlament elé kerül, amelynek során EP-képviselőként további garanciákat fog kérni arra, hogy a kedvező változtatások érvényben is maradjanak.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila