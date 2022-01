Fontos felüljáró épülhet meg Budapesten

A XIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete ellenszavazat nélkül támogatta a Szegedi úti felüljáró továbbtervezését – jelentette be Fürjes Balázs a Facebook-oldalán. A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára leírta, hogy a tervezést a kormány megbízásából a Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ végzi, a kormány biztosítja majd az építés költségeit is.

A Szegedi úti felüljáró megteremti a szomszédos Zugló és Angyalföld közötti hiányzó kapcsolatot, ezzel pedig megkönnyíti az ott élők mindennapi közlekedését. A felüljáró megépítése az államtitkár szerint kulcsfontosságú szerepet tölt be a Városliget autómentesítésében.

A másik probléma, amit a felüljáró megoldana, az két szomszédos városrész jobb összeköttetése. Ma Rákosrendező vasúti területe és az M3-as autópálya bevezető szakasza elvágja egymástól a szomszédos Zuglót és Angyalföldet, a környéken csupán egyetlen egy helyen és sok kerülővel, várakozással, a Teleki Blanka utcai vasúti átjárónál lehet átjutni egyik kerületből a másikba. A sorompó azonban csúcsidőben akár 40 percen át is zárva tarthat, feltartva az autós forgalmat.

A Rákosrendező felett (a Szegedi út és a Nagy Lajos király útja vonalában) épülő új felüljáró megoldást jelent erre a problémára és biztosítaná a XIII. és a XIV. kerületek közötti jelenleg hiányzó kapcsolatot. A felüljárón ráadásul a jelenleg csak a Mexikói útig közlekedő 3-as villamos vonalát is meghosszabbítják a Béke térig (ezzel a villamossal Soroksárról, Zuglón keresztül egészen Angyalföldig lehet majd közlekedni). A hídon ezeken kívül helyet kap még biciklisáv is, és a gyalogos átkelést is biztosítják rajta.

A felüljáró tervezésének a folytatásához még a fővárosi és a XIV. kerületi önkormányzat támogatása is szükséges.

Nyitókép: Orban Domonkos | #odpictures