Bemutatták Szentedre új HÉV-állomásának első látványterveit

Szerdán Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója bemutatta a H5-ös szentendrei hév rekonstrukciójának részleteit - ezen belül Szentendre végállomásának teljes körű átépítési terveit - Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárral.

Mint Vitézy Dávid Facebook-posztjában olvasható, a H5-ös a legnagyobb forgalmú hév Budapest elővárosában, naponta 116 ezer ember veszi igénybe. A szentendrei végállomás azonban nemcsak közlekedési, hanem kereskedelmi funkciókat is betölt, ezért arra törekenek, hogy ne csak a telekhatárokon belül gondolkodjanak a felújításkor, hanem egy új városközpontot hozzanak létre, fejlett közlekedési kapcsolatokkal és minél több zöldterülettel, valamint teljesen integrált, a hévvel közösen fedett buszpályaudvarral.

Az új szentendrei végállomáson a tervek szerint a jelenleginél is egyszerűbben, az időjárástól védve lehet majd átszállni a buszokra, a hév és a Volánbusz utasforgalmi terét egyesítik egy nagyívű perontetővel. Ugyancsak fedett lesz a tervek szerint a taxiállomás, illetve a ki- és beszállás idejére igénybe vehető K+R (Kiss + Ride) parkoló. Az autóról HÉV-re átszállók számára egy 250 férőhelyes P+R parkolóház épül - az elképzelések szerint egy kisebb parkolóval együtt közel 400 autónak lesz hely.

Több kerékpártárolóban összesen 300 kerékpár elhelyezésére lesz mód az állomáson, mely kapacitás igény esetén még tovább is bővíthető. BFK / Utiber / Építész Studió / Facebook / Vitézy Dávid

A terveket a BFK megbízásából az UTIBER és az építész stúdió készíti. A látványtervek munkaköziek, végleges engedélyezési tervek 2022 első negyedévében készülnek el, változások még lehetségesek - írta a BFK vezetője.

Jön az egységes vasúti rendszer

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában foglaltak szerint a héveket, így a H5-öst is egységes vasúti rendszerbe integrálják. 2022 első negyedévére lehetnek meg az építési engedélyek és azok birtokában 2023-ban elkezdődhet a szentendrei hév felújítása. A munka 2026-ban fejeződhet be.

A H5-ös vonal fővárosi szakaszán 2005 és 2007 között már megtörtént a pálya felújítása, ugyanakkor itt is szükséges az akadálymentesítés minden állomáson. Így 55 centiméter magas akadálymentes peronokat építünk, rendezzük a megállók környezetét és egységes, korszerű lesz az utastájékoztatás. A fővárosi szakaszon is új kerékpártárolók épülnek, az Árpád hídnál és a Margit hídnál is úgy alakítjuk ki a peronokat, illetve a lifteket, hogy könnyebb legyen az átszállás a villamosokra és új liftek épülnek a Batthyány téren is.

Az agglomerációs szakaszon is egységes, esztétikus és akadálymentes megállók épülnek, ugyanakkor itt szükséges megújítani a pályát, a biztosítóberendezést és az energiaellátó rendszert.

Szentendre mellett Pomázon is új intermodális csomópont épül.

"Ezen a szakaszon lehetőség lesz a sebesség emelésére, óránként nyolcvannal, a lakott területen kívül százzal közlekedhetnek a szerelvények, így gyorsabb lesz a bejutás a fővárosba. A menetrend ma is sűrű, hiszen óránként 12 vonat közlekedik itt egy irányba, ugyanakkor Szentendréről nyolcról tízre növeljük a vonatszámot, több járat közlekedik majd Békásmegyerről is, és csökkennek a menetidők."

Szentendre és Budapest között a jelenlegi 39-ről 35 percre, a gyorsjáratok esetében 32 percre rövidül az eljutási sebesség.

Kaszásdűlőnél egy új forgalmi csomópontot hoznak létre annak érdekében, hogy Pilisvörösvárról óránként két többletvonat is be tudjon járni az esztergomi vonalról a Batthyány térre. Új HÉV-szerelvények beszerzése is része a beruházásnak – a tender újbóli kiírásán konzorciumi partnerünk, a MÁV-HÉV Zrt. szakembereivel dolgoznak.

