Nem hosszabbítják meg az afganisztáni csapatkivonásra kitűzött határidőt - a nap hírei

Nem hosszabbítják meg az amerikai csapatok afganisztáni kivonására kitűzött augusztus 31-i határidőt - jelentette be a brit miniszterelnök a G7 csoport Afganisztánról szóló online csúcsértekezlete után. Boris Johnson szerint a táliboknak szabott első számú feltétel az, hogy biztosítsák a biztonságos elvonulás lehetőségét augusztus 31-ig és azon túl is azoknak az afgán állampolgároknak, akik el akarják hagyni az országot. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke összehangolt fellépést sürgetett az afgán nép támogatására, egyben azt is közölte: az Európai Unió ellenőrzi a migrációs folyamatokat, és megvédi határait. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke erkölcsi kötelességnek nevezte az afgán nép további segítését.

A tálib fordulat miatt jelenleg nem tartja elsődleges témának az Afganisztánból a szomszédos országokba irányuló migrációt a német kancellár. Angela Merkel Berlinben a hét vezető ipari hatalmat összefogó G7 csoporthoz tartozó országok vezetőinek tanácskozása után kiemelte, hogy Németország szükség esetén készen áll az együttműködésre a menekültek ellátásában az Afganisztánnal szomszédos országokkal, akár Iránnal is.

Országos átlagban emelkedik a szennyvíz koronavírus-koncentrációja – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataiból. Az eredmények azt mutatják, hogy a közeljövőben ismét egyre több lesz az új fertőzött. A vizsgált városok közül erősen emelkedő tendencia jellemző Budapest és Szeged szennyvízmintáiban, de enyhe emelkedés több városban is megfigyelhető. Az elmúlt napokban egyre több új fertőzöttet regisztráltak.

Levelet kapnak az oltásra regisztráltak a miniszterelnöktől. Orbán Viktor az e-mailben azt írja, hogy a sikeres vakcinabeszerzéseknek köszönhetően Magyarországon mindenkit be tudnak oltani, aki kéri azt. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet az oltás fontosságára, hisz ahogy fogalmazott, csak így lehet megvédeni Magyarországot a negyedik hullámtól.

A két dózissal beoltottak között mindössze 0,2 százalékos az újra-fertőződési arány - közölte az országos tisztifőorvos, aki a 4. hullám küszöbén ismét az oltás felvételére kérte azokat, akik ezt még nem kérték. Müller Cecília a közmédiában úgy fogalmazott: akik még nem kapták meg a vakcinát, azok védtelenek. Hozzátette: a kevés megfertőződött esetében is jellemzően enyhe tünetekkel folyt le a megbetegedés.

Újabb 30 bázisponttal 1,5 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A testület júniusban jelentette be, hogy kamatemelési ciklus kezdődött, amely addig tart, amíg az infláció vissza nem tér a fenntartható sávba. Legközelebb a szeptemberi inflációs jelentés ismeretében értékeli átfogóan a kamatemelési ciklus eredményeit a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.

Egyeztetést kezdeményez a kormánnyal a kórházak adóssága miatt az Orvostechnikai Szövetség. A szervezet főtitkára az InfoRádiónak elmondta: majdnem 9 hónapja nem fizetnek a magyar kórházak a beszállítóiknak, július végére 46 milliárd forintnyi tartozást szedtek össze a magyar kórházak és háttérintézményeik. Rásky László szerint az idén a kórházak még nem fizettek a beszállítóknak a szektor alulfinanszírozottsága miatt, az egészségügyi intézmények körülbelül 4500 cégnek tartoznak.

Előrehaladott tárgyalások folynak arról, hogy a Debrecenben felépülő Nemzeti Oltóanyaggyárban a jövő év végétől megkezdődhessen a Szputnyik vakcina előállítása. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt, miután fogadta az orosz külügyi tárca vezetőjét. Szijjártó Péter a találkozó után tartott közös tájékoztatón azt mondta: hogy Magyarország a tervek szerint ősszel aláírhatja az új hosszú távú, 15 éves gázszerződést a Gazprommal, amely erősítheti a hazai energiaellátás biztonságát.

Megkezdődött a szeptemberi családtámogatások előrehozott kifizetése – jelentette be a családügyi miniszter. Novák Katalin a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után elmondta, hogy a korai kifizetéssel akarják megkönnyíteni a családoknak az iskolakezdést. Hangsúlyozta, hogy az iskolákban jelenléti oktatásra készülnek. Úgy fogalmazott, hogy biztonsággal elindulhat a tanév szeptember elsején.

Szeptember 6-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is tehetnek ebben az érettségi időszakban. Az őszi vizsgaidőszakban a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat. Ezek listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 15-től november 26-ig tart.

Tizenöt civil ötletet valósít meg a főváros az egymilliárd forintos részvételi költségvetésből. Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes elmondta, hogy a szavazáson nyertes projekt megvalósításának előkészítését ősszel kezdi meg a főváros. A legtöbb szavazatot a Gondoskodó Budapest kategória nyertese kapta.

Állandó igazgatói kinevezést kapott a Vígszínházat az elmúlt másfél évben vezető Rudolf Péter. A döntést a társulat évadnyitó ülésén jelentette be Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és Karácsony Gergely főpolgármester. Rudolf Péter igazgató elmondta, hogy a csaknem tíz hónapos szünet után újranyíló Vígszínház évada azokkal a premierekkel indul, amelyeket a járványhelyzet miatt el kellett halasztani vagy csak online lehetett megtartani.

Ismét fellobbant a láng Tokióban, ezzel megkezdődött a 16. paralimpia. A mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók legnagyobb sporteseménye jövő vasárnapig tart. A viadalon a menekültek csapatával együtt 163 küldöttség rekordnak számító 4403 versenyzője küzd 22 sportágban. A magyar színeket 37 versenyző, valamint egy ugyancsak sportolói státusban lévő kerékpáros kísérő képviseli.

Meghalt Charlie Watts, a Rolling Stones együttes dobosa. 80 éves korában érte a halál. Ügynöke szerint a zenész családja körében hunyt el egy londoni kórházban. A Rolling Stones augusztus elején jelentette be, hogy Charlie Watts nélkül kezdi őszi turnéját az Egyesült Államokban a dobos egy nem részletezett orvosi kezelése miatt.

Nyitókép: Mohammad Asif Khan