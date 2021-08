Zacher Gábor: két–három hét múlva robbanhat a negyedik hullám

A hatvani kórház főorvosát a járványhelyzetről, oltások kombinálásáról, a közelgő, nagyszabású rendezvényekről, tanévkezdésről és a vasárnap hajnali tömegszerencsétlenségről is kérdezte az Index.

A doktor szerint az, hogy Európa oltás tekintetében itt–ott jól áll, nem jelent semmit. Az jelent valamit, hogy Afrika, Ázsia egyes országai nagyon cudarul állnak, és

onnan jöhetnek az új mutánsok, amelyek már akár a delta utáni görög ábécét is kimerítik

– hívta föl a figyelmet, hozzátéve, ezért az elmaradott, vagy kevésbé fejlett országok oltására is nagy figyelmet kellene fordítania a fejlettebb államoknak.

Zacher Gábor egyebek mellett arra is kitért, hogy szerinte a gyermekek oltását nem az utolsó két napra kellett volna hagyni, miközben sok az ezzel kapcsolatos megválaszolatlan kérdés.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az iskolákban augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án lesz oltási akció, az iskolaorvosok és a háziorvosok bevonásával. A szülőnek legkésőbb augusztus 25-éig kell visszajeleznie az iskolának, hogy kéri vagy nem gyermekének az oltást.

„Az oltás az ünnep alatt megszűnik, mindent kártya nélkül lehet látogatni. […] Aggasztó, hogy ettől a pillanattól újabb napok telnek oltás nélkül, pedig az ősz gyorsan itt van. Éppen ezért az sem biztos, hogy az iskolások oltását augusztus két utolsó napjára kellett volna hagyni […] Két nap alatt ki fogja őket beoltani? Melyik háziorvos, iskolaorvos, esetleg védőnő?” – fejtegette a szakember, aki szerint sok minden lóg a levegőben.

Most még béke van, de…

A főorvos, mentőorvos külön véleményezte az augusztus 20-ai ünnepet is. Szerinte ilyenkor Budapest kiürül, a vidék meg feljön a fővárosba. A mentősök készülnek, 60 autónál is több lesz a városban. „Arról nem nyilatkozom, hogy ez mennyit tesz hozzá a fokozódó járványhelyzethez, itt inkább az iskolakezdés, ami többek szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy a negyedik hullám berobbanjon – teszem hozzá, ezt két–három hétre jósolják. […] Most még béke van.

Most még a rendszer tök jól bírja, de hogy meddig lesz így, nem lehet tudni”

– tette hozzá Zacher Gábor, részletezve, hogy a covid-osztályokat viszonylag hamar létre lehet hozni, hiszen a gyakorlat már megvan. Szerinte inkább a személyzet a kérdés, illetve az, hogy mi lesz a szakrendelésekkel, tervezett műtétekkel.

Zacher Gábor mások mellett végezetül arról is beszélt, hogy saját tapasztalata szerint az oltottak valóban jobban viselik a fertőzést: szemgyulladás, levertség, fáradtság, kevésbé intenzívebb tünetek jelentkeznek, ha elkapják a koronavírust. Mint mondta, volt olyan kollégájuk, akinél két oltás után kapta el a betegséget, de nem kellett őt befektetni kórházba, nem volt szüksége speciális víruselleni terápiára.

Nyitókép: Bruzák Noémi