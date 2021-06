Koronavírus - Csökkenést mutatnak a vasárnap reggel kiadott adatok

Ötmillió 260 ezer a beoltott, 137 az új fertőzött, elhunyt 12 beteg - olvasható a tájékoztató portálon vasárnap reggel.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 260 418 közülük 3 989 525 fő már a második oltását is megkapta.

137 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 008 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 12 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 854 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 716 163 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 59 991 főre csökkent.

602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 68-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát - írják.

Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-van-az-online-idopontfoglalo

Nyitókép: MTI/Vajda János