Pünkösdhétfői adatok: tavaly nyár óta nem volt ilyen kevés új fertőzött

Az egy nappal korábbi 416 után 258 az új fertőzöttek száma hétfőre virradóra (tavaly augusztus óta nem volt ilyen alacsony), ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 346 főre nőtt a beazonosított fertőzötteké.

Új fertőzöttek számának alakulása 3 és 7 napos csúszó átlaggal - Worldometer

Elhunyt 41 többségében idős, krónikus beteg (egy nappal korábban 44 volt ez a szám), így az elhunytak száma 29 560 főre emelkedett. Halottak napi számának alakulása 3 és 7 napos csúszó átlaggal - Worldometer

A gyógyultak száma jelenleg 670 205 fő - egy nap alatt több mint ezer fővel gyarapodott ez a tábor -, az aktív fertőzötteké 102 581 főre csökkent, szintén több mint ezerrel egy nap alatt.

1420 koronavírusos beteget ápolnak kórházban - 21-gyel többet, mint egy nappal korábban -, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen - az ő számuk 16-tal csökkent.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 023 145 fő - 17 ezer első oltást adtak be egy nap alatt -, közülük 3 012 483 fő már a második oltását is megkapta, egy nap alatt több mint 11 ezer második oltást adtak be - derül ki a Koronavírus.gov.hu adataiból.

Oltásra továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. A védőoltást igazoló alkalmazás ingyenesen letölthető.

Az online időpontfoglalóban a Sinopharm mellett - a készlet erejéig - Pfizer, Szputnyik és AstraZeneca oltások foglalhatóak.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására.

