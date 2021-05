Percről percre - a koronavírus-járvány szombati hírei

A sok bizonytalanság után biztossá vált, hogy a hagyományoknak - és a terveknek - megfelelően a Balatoni Évadnyitó 878 Co. Nagydíjjal rajtol el hivatalosan a 2021-es vitorlás szezon.

Az evangélikusok megtartják az online közvetítéseket, sőt, a prédikációkra reflektálni is lehet az interneten.

Ez a negyedik, és jövő héten jöhet az ötödik - mindkettőt használják Magyarországon is.

Szijjártó Péter jelentette be a Facebookon, hogy mely két állammal állapodtak meg a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról.

2021.05.01. 07:14

Március végén jelentették be, hogy Oroszország beregisztrálta a világon az első, állatok számára készített koronavírus-vakcinát, most pedig le is gyártották az első ilyen jellegű oltóanyagokat.