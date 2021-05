Egydolláros vakcina védhet az összes koronavírus ellen

Akár a náthával szemben is immunissá tehet bennünket az az újfajta koronavírus elleni oltás, amely jelenleg kísérleti fázisban van. Az állatkíséretek során a vakcina már bizonyított azzal, hogy sertések számára az új koronavírus mellett egy azzal rokon, nagyjából unokatestvéri szintű kapcsolatban álló, másik koronavírussal szemben is védettséget adott – írja a MedicalXpress.

Steven Zeichner, a kísérleteket végző kutatócsoport vezetője szerint ha ilyen távoli kapcsolatban álló koronavírusok esetén állatokban hatékony a vakcina, akkor embereknél is feltételezhető, hogy többféle koronavírus általi megfertőződést lehet majd megelőzni a segítségével.

"Az egyéb koronavírusok 25 százaléka egyszerű náthát okoz, de akad köztük több olyan is, amely valódi veszélyt tartogat hosszú távon mint feltörekvő betegség.

Ha sikerülne a koronavírusokat mint lehetséges veszélyforrásokat kiiktatni, az hatalmas lépés lenne.

Erre egy univerzális oltás tökéletes megoldás lehet" – fogalmazott Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egyetem szakértője.

Az új, univerzális oltás génmódosított baktériumot tartalmaz, és a jelenleg elérhető koronavírus elleni oltások árának töredékéért lehet előállítani Zeichner szerint. Az mRNS-oltások egy adagjának bekerülési költsége 10 dollár, miközben más, baktériumalapú oltásokat, például a kolera vagy a szamárköhögés ellenit, olcsón és hatalmas mennyiségben lehet előállítani. Egy dél-koreai cég egyetlen százliteres fermentáló használatával készített hatmillió adagnyi kolera elleni oltást egy év alatt, kevesebb mint egy dolláros áron. Zeichner szerint minekutána a százliteres fermentáló nem sokkal nagyobb, mint autónk benzintartálya, könnyen elképzelhető, mekkora mennyiség készülhet akkor, ha ennél jóval nagyobb tartállyal dolgozhatnak.

Zeichner és társai vírusfúziós peptidet felhasználva készítik az oltást: ez megtalálható gyakorlatilag az összes koronavírusban. A kutató elmondása szerint az általuk tanulmányozott génszekvenált minták egyikében sem tapasztaltak semmilyen változást a vírus ezen részén, így jó okuk van feltételezni azt, hogy nem is fog már mutáció bekövetkezni rajta.

Az oltás kicsit másképp működik, mint a jelenlegiek:

a kutatók az E. coli baktériumból távolították el azokat a részeket, amelyek megbetegítenek bennünket, és a génmódosított baktérium felületét vírusfúziós peptiddel vonták be. Ezt követően a baktériumot elölték, majd a vakcinát beadták. Az oltás esetében az immunreakciót a baktérium indította be. Az elölt teljes sejtes oltások technológiája jól ismert, az így készített vakcinák tárolása nem igényel különlegesen alacsony hőmérsékletet.

Az oltás állatkísérletekben a megfertőződést nem előzte meg, viszont a betegség kialakulását igen: most még az adagolást és egyéb kérdéseket illető, további állatkísérletek zajlanak vele, mielőtt a humán fázisba érhetne fejlesztése. Malária ellen is készül oltás

A jövő héten közel 5000 fő bevonásával kezdődnek további kísérletek, ha ezek is ígéretesek lesznek, az indiai Szérum Intézet 200 millió adagot gyártana belőle évente.

Évente 400 ezer ember hal meg ma is maláriában, az áldozatok nagy része 5 év alatti gyermek.

A világ legtöbb gyermekhalálozásáért felelős betegség ellen fejlesztett, R21 nevű oltás 77 százalékos hatékonysággal előzte meg a betegség kialakulását 450, 5-17 hónapos gyermek esetében, írja a Nature.

Nyitókép: Pixabay