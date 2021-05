Öt évet is kaphat, aki csal a védettségi igazolvánnyal

A kormány még 2020-ban szabályozta – 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről – az egyes szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségeket, azok ellenőrzését, valamint a szabályok megszegésének büntetését, továbbá ebben szerepel a védettségi igazolásokra vonatkozó szabályozás is.

A pénteken megjelent 215/2021. kormányrendelet ezen módosított, és szombattól bekerültek az ellenőrizhető és büntethető szolgáltatók körébe a szálláshelyek. A védelmi előírások megszegésekor, tehát akkor is ha nem ellenőrzik, hogy a vendégnek van-e védettségi igazolványa, 200 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal és egy évre szóló bezárással is sújthatók (kivéve ezek kiskorú kísérőit).

Az új összegű bírság a Portfolio összesítése szerint az alábbiak megszegésére vonatkozik:

Ki számít védettnek?

A rendeletben ezt is szabályozták: koronavírus ellen védett személynek számít az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező, azt felmutató személyeken túl az is, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amelyét Magyarország elismeri és ennek tényét a külügy- és belügyminiszter rendeletben megállapította, és ezt az igazolás bemutatásával igazolja. Az ilyen személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is felszólítható.