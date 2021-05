Csak az ősszel jöhet hagyományos színházi évad, de addig sem maradunk előadások nélkül

A színházak jórészt májusban, júniusban tartanának közönség előtt néhány előadást, majd nyáron a szabadtéri színpadokra viszik a produkciókat, a hagyományos színházi évad pedig csak ősszel kezdődhet meg a fővárosban – összegezte az InfoRádióban a városházi találkozó tanúságait Gy. Németh Erzsébet.

A főpolgármester-helyettes arra is kiért, hogy a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpad mellett a Városháza egyik udvarán is bemutathatják produkcióikat a fővárosi színházak, tehát a tavalyi évben indult Városházi Esetek-programsorozat – a kertmozi mellett színházi és előadói estékkel – folytatódik. Ennek részleteit a nagyközönség is megismertetési hamarosan – tette hozzá.

Gy. Németh Erzsébet arról is beszélt, hogy a főváros felülvizsgálja a színházakban a maszkviselési szabályokat. Megjegyezte, a színházi dolgozók-művészek körében az átoltottság eltérő képet mutat, ezért azt kérték, hogy aki csak lehet, oltassa be magát, amellett, hogy a továbbiakban is fontosnak tartanák, hogy teszteljék a kollégákat.

A megbeszélésen nagy kérdés volt, miután a kormányrendelet erről nem rendelkezik, hogy a színházak mekkora nézőszám előtt tartanak majd előadásokat. A főváros kérése az volt, hogy az igazgatók a helyi sajátosságok alapján mérlegeljenek. Szóba került továbbá, hogy a nézők védettségi igazolását miként ellenőrizhetik a színházak, amelynek jogi hátterét a városvezetés vizsgálja.

A főpolgármester-helyettes hozzátette a színházakban finanszírozási akadálya nincs az újranyitásnak.

Az InfoRádiónak

Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója,

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója és

Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója

igazgatója és Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója

is nyilatkozott a színházi újranyitásról. A beszélgetéseket alább hallgathatja meg.

