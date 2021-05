Latin-Amerika gazdagjai az Egyesült Államokba repülnek oltásért

"Ez a túlélésről szól" – mondta Virginia González az NBC-nek azt követően, hogy Mexikóból Texasba utazva ő és férje is felvette a koronavírus elleni oltás második adagját. Az utat a férfi kezelőorvosának tanácsára tették meg kétszer is: González férje prosztatarákban szenved. "Mexikó nem vásárolt elegendő mennyiségű koronavírus elleni oltást. Nem érdekli, mi lesz a népével" – fogalmazott a feleség.

Pedig Mexikó még jól is áll latin-amerikai viszonylatban: a 18 millió adag, amit a 130 milliós lakosságú ország megvett, a legtöbb, amire a kontinensen ország eddig szerződött. A vakcinát a 60 év fölöttiek, egészségügyi dolgozók és tanárok kapják. Chile kivételével minden dél-amerikai országban ilyen a helyzet. Így hát aki teheti, útnak indul, hogy oltást szerezzen:

vízum mellett elegendő pénz kell arra, hogy koronavírus-teszteket végeztessenek, kifizessék az utazási és a szállásköltségeket, az autóbérlést és a további felmerülő költségeket.

Mexikóban a charterjáratok üzemeltetése virágzó üzletággá vált: az ok a vakcinaturizmusban keresendő. A határátkelők sok helyen zárva vannak a vírus miatt, de a légi út szabad.

Sok helyen papír sem kell

Bár épp a dél-amerikai közszereplők vakcinaturizmusának kezdete óta több amerikai állam is csak olyanokat olt be, akik igazolni tudják, hogy az USA-ban élnek, van olyan állam is bőven, amely megelégszik egy fényképes igazolvánnyal. Texas, Kalifornia vagy Arizona is ezek közé tartozik, így nem kell csalást elkövetni ahhoz, hogy valaki az államokba utazzon oltásért. Ettől persze még sokakban kelt rossz érzést, hogy a hírességek pénzüket és helyzetüket kihasználva beoltatják magukat Amerikában, majd erről a közösségi médiában képeket vagy videókat tesznek közzé, de ez nem Amerika ügye.

A legtöbb, az USA-ban oltást felvevő latin-amerikainak élnek rokonai az országban:

ők segítenek nekik időpontot foglalni, vagy éppen a nap végén megmaradó oltásokra lecsapni. Akad köztük olyan, akinek van is ingatlanja Amerikában, mások pedig bérelnek egyet, amíg ott tartózkodnak. De érkezik az országba olyan is, aki mindent egy lapra tesz fel: Geovanny Vazquez egy barátjával május elején utazik az államokba, ahol húsz napon át vadászik majd oltásra, hogy azt felvéve biztonságban utazhasson haza. Nem fél attól, hogy belehalna, ha megbetegszik, de mivel emberek közt dolgozik, szeretné magát beoltatni.

Alejandra, egy mexikói fogorvosnő akkor döntött az utazás mellett, amikor édesanyját elvesztette a koronavírus miatt. Teljes nevével nem akart nyilatkozni, félve attól, hogy elveszti vízumát, de azt mondta, a patikában, ahol oltották, azt mondják, őket nem zavarja, ha nem tud felmutatni lakcímigazolást. Véleménye szerint ez azért van így, mert az oltást végzők a közjóra gondolnak, amikor olyanoknak is beadják a vakcinát, akik talán nem jogosultak arra.

Nyitókép: MTI/The Palm Beach Post/AP/Greg Lovett