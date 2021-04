Fokozatos nyitás lesz az oktatásban - a nap hírei

Hétfőn újra nyitnak az óvodák és visszatérnek az iskolákba az alsó tagozatosok - az erről szóló rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A felsősök és középiskolások május tizedikéig tantermen kívüli digitális oktatásban maradnak. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, hogy ha a szülő a járvány miatt nem akarja iskolába engedni gyerekét, a távolmaradást az intézményvezetők engedélyezhetik.

Meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő járványvédelmi intézkedéseket a kormány. Április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is. A határellenőrzést május 23-ig meghosszabbították.

Négymillió beoltottnál már lehetnek olyan intézkedések, amelyek csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkoznak, ezekről a jövő héten dönthet a kormány a 3,5 milliós oltási szám elérése után - mondta a Kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely az InfoStart kérdésre elmondta: nincs napirenden, hogy az AstraZeneca-vakcina második dózisa helyett más oltóanyagot alkalmazzanak, szerinte a vakcina kiváló. Beszélt arról is, hogy a magyar hatóságok vizsgálják a Janssen oltóanyagot, ha biztonságosnak találják, lehet vele oltani.

Már a 60 alatti felnőtt lakosság csaknem fele megkapta a koronavírus elleni védőoltást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az Operatív Törzs tájékoztatóján elmondta: nincs változás az oltási programban, a magyar hatóságok elkötelezettek a hatékony és biztonságos vakcinák alkalmazása mellett. Galgóczi Ágnes azt kérte, hogy a fiatalok is regisztráljanak az oltásra, hamarosan sorra kerülnek.

Egy nap alatt 256 beteg halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben. Ismét nőtt az azonosított fertőzöttek száma, újabb 5.307 embernél igazolták a kórokozót. 9.848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.156-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma közelít a 272 ezerhez.

Megjelent a vendéglátóhelyek teraszainak újranyitását szabályozó rendelet a Magyar Közlönyben. Eszerint a teraszok reggel öt és este fél 10 között lehetnek nyitva. A vendéggel érintkező dolgozóknak kötelező, a vendégeknek viszont nem kell majd maszkot viselniük. Beltéren továbbra sem lehet fogyasztani, csak az elvitelre rendelt ételt lehet átvenni.

Az eredeti tervek szerint meg fog épülni a Diákváros - közölte a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs hozzátette: üzleti típusú fejlesztéseket, irodaházakat is terveztek a Diákváros melletti részekre, ezek helyére kerül a Fudan Egyetem kampusza.

Már igényelhetik a havi 45 ezer forintos elhelyezkedési juttatást a közfoglalkoztatottak - ismertette a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor közölte: a félmilliárd forintos keretösszeg ezúttal 2 ezer közfoglalkoztatott elhelyezkedéséhez járulhat hozzá.

A cél, hogy a járvány legyőzése után is a visegrádi négyek közössége legyen Európa gazdasági motorja - jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály a V4-es pénzügyminiszterek tanácskozásán hangsúlyozta: a négy ország helyreállítási terveiben hasonló területekre koncentrál, az oktatás, az egészségügy fejlesztése, a zöld átállás, a digitalizáció, a közlekedés, valamint a munkahelyteremtés finanszírozása egyaránt hangsúlyos.

Befejeződtek a munkálatok a Szigetszentmiklóson tavaly decemberben történt olajszennyezés helyszínén. A védekezés teljes költsége a helyreállítással együtt mintegy 370 millió forint.