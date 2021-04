Este fél 10-ig lehetnek nyitva a teraszok

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva, az ott tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen.

A vendéglátó üzleten belül való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében és a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából az ehhez szükséges időtartamig megengedett, azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos.

A munkahelyi, iskolai, kórházi menzák és büfék nyitva lehetnek. A szálláshelyen található étterem és bár csak az ott megszálló - üzleti céllal érkezett - vendéget szolgálhatja ki.

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A szabályok be nem tartása esetén a vendéglátó üzlettel szemben százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírság szabható ki, de akár a vendéglátóhely bezáratása is elrendelhető. A szabályokat be nem tartó vendéggel szemben pedig szabálysértés esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírság is kiszabható.

A vendéglátóüzleteknek nem kell közterület-használati hozzájárulást fizetniük a teraszok után.

A rendeletből kiderül az is, hogy a kormány május 23-ig meghosszabbítja a határellenőrzést.

A kijárási tilalom, a távolságtartás vagy a maszkviselés április 19. után is érvényben lesz.

A jogszabályból kiderül az is, hogy április 19-én, hétfőn az óvodák újranyithatnak, vége lesz a rendkívüli szünetnek.

Az általános iskolák alsó tagozatain - az 1-4. évfolyamokon – a tantermen kívüli, digitális munkarendet megszüntetik.. A felső tagozatok és a középiskolák május 10-től térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz. A felnőttképzésben szintén április 19-től ismét lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila