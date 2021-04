Gulyás Gergely: az igazgató dönthet arról, hogy a gyerekek otthon maradhatnak hétfőtől

2021.04.15. 10:30

Kezdünk!

Szerda délután, a kormányülést követően tett közzé Facebook-videót Orbán Viktor miniszterelnök arról, hogy az ülésen eldőlt: a gimnazisták után a felső tagozatos iskolások sem mehetnek iskolába a jövő hétfőtől, csak május 10-től, és az is, hogy a teraszos vendéglátóhelyek a jövő héten abban a pillanatban megnyithatnak, amikor bejelentik a 3,5 milliós (egyszeres) oltottszámot. A részletekről a Kormányinfón számol be most Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.