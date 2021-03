Csúnyább arcát mutatja a tavasz, hózáporok is lehetnek

Március 15-én, hétfőn az ország nagy részén felhős idővel indul a nap, ám napközben északnyugat, nyugat felől szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a gomolyfelhő-képződés mellett pedig a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Néhol kialakulhat zápor, a hegyekben esetleg hózápor. A Tiszántúlon ezzel szemben akár egész nap borult maradhat az idő, és ott - egyre inkább a keleti határvidéken - eső, záporeső továbbra is előfordulhat. A szél nagy területen erős, néhol viharos lesz, majd estére a legtöbb helyen veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és plusz 5 Celsius-fok között alakul, de néhol gyenge fagy is lehet. A legmagasabb hőmérséklet általában 8 és 12 fok között várható, de a tartósabban felhős Tiszántúlon pár fokkal hűvösebb lesz.

Keddre virradó éjjel a Dunántúl egyes részein záporok, a keleti megyékben eső, havas eső is lehet. Napközben az ország nagy részén napos, gomolyfelhős idő várható szórványos záporokkal, az északkeleti határ közelében is lehet kisebb eső. A szél nagy területen megerősödik, Sopron és a Zemplén vidékén viharos lökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 7 és 12 fok között várható.

Szerdán a Dunántúlon általában sok napsütés várható, de keleten akár nagyobb területen is felhősebbre fordulhat az idő. Helyenként záporok, hózáporok alakulhatnak ki, a Tiszántúlon pedig gyenge eső várható. Napközben nagy területen lesz erős a szél, a Dunántúl jellemzően szeles tájain és északkeleten viharos lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 5 és plusz 2, napközben plusz 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön az ország nagy részén felhős idő várható, nyugaton van esély több napsütésre. Nagyobb eséllyel keleten kialakulhatnak záporok, hózáporok. A szél nagyobb területen megerősödhet. A minimumok mínusz 5 és plusz 1, a maximumok plusz 4 és 10 fok között várhatók.

Pénteken felhős idő várható, de szűrt napsütés is lehet. Csak kevés helyen lehet zápor. Hózáporok az előző napokhoz képest csak kisebb eséllyel lehetnek. Hajnalban mínusz 7 és plusz 1 fok közé hűlhet le a levegő. Délután 5-10 fokig melegszik a levegő.

Szombaton és vasárnap felhős idő valószínű, csak kevés napsütés lehet. Mindkét nap jelentősebb csapadék is eshet az országban. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton mínusz 3 és plusz 4, vasárnap mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. A maximumok mindkét nap plusz 7 és 13 fok között várhatók - olvasható az előrejelzésben.

