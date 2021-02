Orbán Viktor megkapta az oltást és levelet írt Manfred Webernek – a nap hírei

Beoltották a koronavírus elleni vakcinával a miniszterelnököt. Orbán Viktor Facebook oldalán azt mondta: a kínai vakcinát kérte. Nem sokkal később azt közölte: a védőoltás jelenti az egyetlen lehetséges védelmet a koronavírus-járvány. A kormányfő már pénteki rádióinterjújában jelezte, hogy a hétvégén ő is megkaphatja a védőoltást, mivel részt vesz a védekezés irányításában. Szombaton az országos tisztifőorvos külön is javasolta az oltást a miniszterelnöknek. Pénteken Áder János köztársasági elnök is megkapta a Sinopharm-vakcinát.

Egy nap alatt újabb 4469 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon. 72 többségében idős, krónikus beteg halt meg a kór szövődményeiben. 5.482 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 524-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 93 ezret. Eddig 678 ezer ember kapott védőoltást, közülük több mint 250 ezren már a második dózist is.

Változik a Pfizer-Biontech és az AstraZeneca vakcinája esetében a második oltás időpontja, hogy minél többen megkapják az első oltást – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Galgóczi Ágnes az M1-en elmondta: a Pfizer vakcinánál a 21. napról a 35. napra tolják a második oltást. Az AstraZeneca vakcinánál a 12. héten adják be a második vakcinát. A Moderna, valamint az orosz és a kínai vakcinák esetében egyelőre nem változtatnak. Szerinte így talán tavasz végére, nyár elejére olyan átoltottságot érnek el, ami valóban védelmet jelent a közösségnek.

Vasárnap elindul az eddigi legnagyobb orosz oltóanyag-szállítmány Budapestre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán azt írta: 280 ezer adag koronavírus elleni vakcina érkezik majd Magyarországra. A miniszter január 22-én jelentette be, hogy kétmillió adag, vagyis egymillió ember beoltásához elegendő vakcinát vásárolt Magyarország Oroszországtól.

A kormány hívja le a teljes keretet a Moderna-vakcinából, adják át a szükséges mennyiséget Budapestnek, és megoldják a fővárosiak beoltását – írta a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-oldalán megengedhetetlennek nevezte, hogy a kormány késlekedése miatt ne gyorsuljon fel az oltási folyamat. Úgy vélte: az oltási folyamat felgyorsulásáig növelni kell a tesztkapacitást, ingyenes teszteket kell biztosítani széles körben. Karácsony Gergely szerint szükséges az otthoni munkavégzés feltételeinek további könnyítése.

A legtöbb településen stagnál a szennyvíz koronavírus koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint Salgótarjánban és Szombathelyen emelkedik, míg Szekszárdon csökken a koncentráció. A vírusvariánsok kimutatására irányuló kísérletek igazolták a brit mutáns jelenlétét a szennyvízmintákban. Az eredmények a klinikai mintáknál tapasztalt tendenciával összhangban megerősítik, hogy a harmadik hullám esetszámának növekedését ez a vírusvariáns okozza.

Külön díjazást kapnak azok a háziorvosi szolgáltatók, amelyeket szabad- vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására köteleztek – írja a kormány honlapja. A díjazás egy teljes napra 80 ezer, fél napra pedig 40 ezer forint. Ha az adott időszakra a beoltandók kevesebb, mint a fele jelenik meg a rendelőben, akkor a háziorvos a támogatás összegének felére jogosult. A pénzt a háziorvosi szolgáltatók kapják.

A kormányfő szerint a Fidesz elhagyja az Európai Néppárt képviselőcsoportját, ha megszavazzák az alapszabály-módosításról pénteken elfogadott rendelkezéseket. Orbán Viktor erről levelet írt Manfred Webernek, a tömörülés frakcióvezetőjének. A magyar miniszterelnök kifogásolta, hogy Manfred Weber számára a járvány idején a képviselőcsoport szabályainak felülvizsgálata a legsürgetőbb feladat. Úgy fogalmazott: ha a Fideszt nem látják szívesen, a párt nem ragaszkodik ahhoz, hogy a képviselőcsoport tagja maradjon.

Augusztus közepén kezdődnek az ellenzéki előválasztások. Az egyéni képviselőjelölteket egy, a miniszterelnök-jelölt személyét két fordulóban választhatják ki a szavazók. Képviselőjelöltként 400, miniszterelnök-jelöltként 20 ezer támogatói ajánlást kell összegyűjteni. Az előválasztáson nemcsak a pártok jelöltjei, hanem civilek is indulhatnak mind a 106 választókörzetben. Az előválasztás lebonyolítására már a napokban felállítja az Országos Előválasztási Bizottságot a szervező 6 párt.

Az oltási terv átalakítását sürgette több német tartományi miniszterelnök az AstraZeneca-vakcina alacsony felhasználtsága miatt. Markus Söder, bajor miniszterelnök arról beszélt: a brit-svéd gyógyszergyártó társaság szérumából Németországba érkezett mennyiség csupán 15 százalékát sikerült felhasználni. Egy felmérés szerint a németek csupán két százaléka választaná az AstraZeneca-vakcinát, ha szabadon dönthetne.