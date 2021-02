Orbán Viktor: oltva vagyok

A kormányfő a Facebookon képes összeállítást közölt arról, hogy megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

A miniszterelnök korábban a kínai vakcinát akarta megkapni, erről is van most fotó, ezen kívánsága is teljesült.

