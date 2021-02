Karácsony Gergely pontokba szedte, min kéne a kormánynak változtatnia

„Egy közepes városnyi magyar ember életét vette el ez az átkozott vírus, minden egyes elveszett élet pótolhatatlan hiány” – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester arra figyelmeztet, hogy még nincs vége: „Kiélezett pillanatban vagyunk. A harmadik hullám belobbant, a vírus új mutációi a fertőzés gyorsabb terjedését okozzák éppen akkor, amikor érthető módon vészesen fogy a türelem, a korlátozások miatti fáradtság, a vágy, hogy visszatérjünk a normális életünkhöz, és az igény, hogy mielőbb a gazdaság is visszazökkenjen a rendes kerékvágásba. Az egyetlen megoldás, az oltás már elérhető közelségben van, de még mindig rengeteg a bizonytalanság, az oltási folyamat továbbra is inkább zavaros, mint átlátható. Az új mutációk a nagyobb népsűrűségű helyeken terjednek gyorsabban, ezért kell a városokban, elsősorban Budapesten még az eddigieknél is jobban odafigyelnünk. (...) Amire továbbra is nagy szükség lenne, az a tiszta, világos és őszinte beszéd, valamint az együttműködés. Hogy így legyen, a kormánynak sürgősen változtatnia kell a hozzáállásán.”

Pontokba szedte az általa legsürgősebbnek gondolt teendőket:

„Fel kell gyorsítani az oltási folyamatot. Egészen elképesztő, hogy a hírek szerint a kormány nem hívta le a Magyarországnak járó teljes kontingenst a bizonyítottan hatásos Moderna vakcinából. Arra hivatkoznak, hogy ez a vakcina drága, miközben az ára a fele a kínai oltóanyagnak, úgy, hogy az európai engedéllyel rendelkező Moderna vakcinája iránt sokkal nagyobb a közbizalom, mint a kínai vakcina iránt. Nem is szólva arról, hogy a miniszterelnök pár napja még azt mondta: a pénz nem számít, ha oltásról van szó. Én ezzel, a korábbi véleményével értek egyet, nem a maival. Azt javaslom ezért, hogy először is rendezzék át a közköltéseik rendjeit, hiszen van ott pénz, ahol százmilliárdok mentek el magánalapítványok támogatására, vadászkiállításra meg motorversenyre. Hívják le a teljes keretet, ha eddig nem tették, és adják át a szükséges mennyiséget Budapestnek, mi megoldjuk a fővárosiak oltását.„

„Fel kell függeszteni, akár leállítani az orvosok jogállasának megváltoztatásával kapcsolatos folyamatot. Semmiféle bizonytalanság, semmiféle zavar nem megengedhető most.”

„Az oltási folyamat felgyorsulásáig növelni kell a tesztkapacitás, ingyenes teszteket kell biztosítani széles körben, hogy erre van komoly igény, azt a tegnap lezárult budapesti ingyenes tesztelési folyamat is bizonyította. Miként bizonyította azt is, hogy szükség is van rá: a tesztelési adatok a Fővárosi Önkormányzat ingyenes tesztelése esetén is romló tendenciát mutattak.”

„A kormánynak új, célzott, gyors és mindenfajta politikai megkülönböztetéstől mentes támogatási formákat kell kidolgoznia. És nem is kell föltalálnia semmit, csak azokat a bértámogatási formákat, munkanélküli támogatásokat kell bevezetnie, amelyeket szerte Európában megléptek már a kormányok, de a magyar kormány még mindig adós ezekkel.”

„Szükségesnek látszik az otthoni munkavégzés feltételeinek további könnyítése.”

Nyitókép: MTI/Mónus Márton