Áprilisra a 2 milliót is meghaladhatja a beoltottak száma a kormányfő szerint - a nap hírei

Március 15-ére minden regisztrált 60 év feletti megkapja a koronavírus elleni vakcinát - mondta el reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor számításai szerint, ha a kínai és az orosz vakcina is rendelkezésre áll, akkor április elejére a 2 milliót is meghaladja a beoltottak száma. A kormányfő beszélt arról is, hogy a reggeli adatok alapján stagnálás és némi romlás látható, ezért gyorsítani kell az oltóprogramot.

Nem sokkal később, a cseh kormányfővel tartott budapesti találkozóján a koronavírus elleni vakcina beszerzésében is a gyorsaságot nevezte a legfontosabbnak a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor továbbra is lassúnak nevezte az uniós vakcinabeszerzést. A korlátozások enyhítése ügyében szerinte már március elején lehetnek döntések, előtte a nemzeti konzultáción arról is megkérdezik az embereket, hogy egy-vagy kétlépcsős nyitást szeretnének.

Összesen 5 millió adag kínai vakcinára kötött szerződést a kormány, ami 2 és fél millió embernek elég. Az oltóanyagból februártól áprilisig havonta 250 ezer adag érkezik, májusban pedig 1 millió 750 ezer adag várható - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: ha van elég vakcina, akkor egy hétvége alatt kicsivel több, mint egymillióan kaphatják meg a védőoltást. Ez történhet a háziorvosi rendelőben, járóbeteg-szakkellátásban és kórházban is.

Hamarosan kezdődik az oltás az AstraZeneca vakcinájával is, 20.400 ember oltására elegendő adag érkezik - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Ezt a 60 év alatti krónikus betegek kaphatják majd meg. Galgóczi Ágnes elmondta a regisztrált 89 év felettiek oltása is folytatódik. Egy nap alatt 15 ezer idős embert oltottak be, 5.400-an a Moderna vakcináját kapták meg.

Lemondott Rádi Péter a Nemzeti Választási Bizottság elnöki tisztségéről és a tagságról is. Rádi Péter 2015-től volt az NVB tagja, távozását nem indokolták. Az új elnök megválasztásáig Bozsóki Éva elnökhelyettes vezeti a testületet, amelyben új tagja Téglási András habilitált egyetemi docens lett.

Nyírteleken gyárthatják a Magyarország által megvásárolt izraeli légvédelmi rendszer egyes elemeit. Maróth Gáspár, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos közölte: az új hazai radarrendszer gyártási helyszínére vonatkozó tervezési munka elkezdődött, a jelenleg a nyírteleki telephely épületeinek és képességeinek felmérése zajlik.

Új kollégiumba költözhetnek a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Az intézmény közölte, hogy a korábbi Vas utcai szállásnál modernebb négyszintes épület a 11. kerületben, a Nagyszeben utcában található. A közlemény hangsúlyozza: a hallgatók a kormány által bevezetett korlátozó intézkedések végeztével, a gyakorlati jelenléti oktatás megkezdésével költözhetnek be az új kollégiumba.

Megvédte a koronavírus-elleni oltóanyagok európai beszerzési stratégiáját a francia elnök és a német kancellár. Az uniós menetrendet egyre több tagállamban bírálják a nem megfelelő mennyiségben érkező vakcina miatt. Emmanuel Macron és Angela Merkel a közös videó-sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a járványt csak közös európai fellépéssel lehet megfékezni. A német kancellár megerősítette, hogy az uniós vakcina-adagok közös megrendelését tartja továbbra is a jó megoldásnak.

Az amerikai Johnson and Johnson gyógyszergyár vakcinájának beszerzésére szólította fel az Európai Uniót négy tagország vezetője. Az Európai Bizottság elnökének küldött levelet az osztrák kancellár, a cseh, a dán és a görög miniszterelnök írta alá. A négy ország kormányfője szerint a Johnson and Johnson egyadagos védőoltása forradalmi változást jelenthet.

Lengyelországban kinyitnak a szállodák, szabadtéri sportlétesítmények és újabb kulturális intézmények február 12-től, az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. Lettország két hónappal meghosszabbította az egészségügyi veszélyhelyzetet. Görögország is további szigorításokat fogadott el a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére. Olaszországban ismét lezárják Alto Adige térségét a koronavírus-járvány miatt.

Elhunyt Christopher Plummer kanadai színész. 91 évesen érte a halál. Ő a legidősebb színész, aki - 82 évesen - Oscar-díjat kapott egy alakításáért. Christopher Plummer több mint fél évszázad alatt számos filmben játszott karakterszerepeket. Egyik legismertebb szerepe az 1965-ös Muzsika Hangja című zenés film von Trapp kapitánya.