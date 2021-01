Ezek a várak és kastélyok újulnak meg idén

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram 2021-ben is nagy múltú hazai kastélyok és várak felújításával folytatódik. A jelenleg is tartó felújítási munkálatok és az épületekben lévő kiállítások kialakítása mellett idén megkezdődhetnek a történelmi épületek átadásai is a nagyközönség számára. A 2016-ban indult műemlékrekonstrukciós projekt keretében 18 kastély és 12 vár újul meg – közölte a Miniszterelnökség.

Tavaly 12 műemlék turisztikai fejlesztése kezdődött el, míg az idén

elsőként Nagycenken, a Széchenyi-kastélyban,

majd a fertőd-eszterházai Esterházy-kastélyban,

a szécsény-benczúrfalvai Benczúr-kúriában,

a geszti Tisza-kastélyban

és a szécsényi Forgách-kastélyban

látnak hozzá a felújításhoz,, de elindulnak a kisvárdai vár és a sárospataki Rákóczi-vár várfalának műemléki felújítási munkái is. A Nádasdy-kastély Tudor-stílusú, 1993-ban kiemelt műemlékké nyilvánított épülete. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Az év első felében már megnyílhatnak az eredeti állapotukat visszanyert épületek: a vírushelyzettől függően hamarosan a nagyközönség is látogathatja a megújult tatai Esterházy-kastélyt, a mosonmagyaróvári várat, a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt, a sümegi Püspöki Palotát és a szögligeti Szádvárat.

Ugyan a járványhelyzet némileg lassította a munkálatokat, de a már megkezdett építkezések töretlenül haladnak, így mind a harminc kiemelt műemlék fejlesztése elkészülhet az év végére, vagy a jövő év első felére - közölték.

A sümegi Püspöki Palota az épület turisztikai fejlesztése alapkőletételének napján, 2018. július 6-án. MTI Fotó: Varga György

Az egész ország területét lefedő program összesen mintegy 60 milliárd forintból valósul meg, amelynek kétharmada uniós támogatás és a fennmaradó rész hazai költségvetési forrás.

Nyitókép: A fertődi Esterházy-kastély 2020. május 22-én. MTI/Krizsán Csaba