Megvannak a fővárosi tesztelések eredményei

Decemberben, az ünnepek előtt összesen 7500 ingyenes gyorsteszt elvégzését ajánlotta fel a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi lakcímkártyával rendelkező 18 éven felülieknek.

A Budapest négy pontján felállított tesztpontokon (Városháza park, Széna tér, Keleti pályaudvar, Kelenföldi pályaudvar) végül 6523-an jelentek meg, 166 esetben ismételték meg a tesztelést, és összesen 41 esetben találtak a vizsgáltak között koronavírus-fertőzöttet.

Ez 0,62 százalékos fertőzöttséget jelez

– bár a negatív gyorsteszt esetén nem jelenthető ki 100 százalékos biztonsággal, hogy a tesztelt nem fertőzött.

A Főpolgármesteri Hivatal közölte azt is, hogy a résztvevők 94 százaléka rendkívül hasznosnak tartotta a tesztet, és csupán 6 százalék vélte ennek ellenkezőjét. A jelentkezők túlnyomó többsége a lebonyolítással is teljes mértékben meg volt elégedve. A kérdőívet kitöltők 90 százaléka ajánlaná a tesztet másoknak is, és a többség a jelentkezést is egyszerűnek és gördülékenynek ítélte meg.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs