Jön a hazai szigorítás, biztató fejlemények a vakcináról - a nap hírei

Szerdától az eddigieknél is szigorúbb védelmi intézkedések lépnek életbe a koronavírus-járvány miatt - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor az operatív törzs ülése után közölte: már este 8-tól érvényes lesz a kijárási tilalom, tilos lesz a gyülekezés, a felsőoktatásban és a középiskolákban digitális oktatás lép életbe. 8. osztályig ugyanakkor továbbra is járhatnak iskolába a diákok. A bölcsődék és óvodák nyitva lesznek. Az éttermeket bezárják, csak a házhozszállítás lesz engedélyezett. A szállodák csak üzleti vendégeket fogadhatnak. Bezárnak a színházak, múzeumok, állatkertek. A sportmérkőzéseket csak zárt kapuk mögött lehet megtartani. Az intézkedések szerdától 30 napra lépnek életbe, akkor, ha az Országgyűlés holnap megadja a kormánynak a rendkívüli felhatalmazást 90 napra.

Elkésettnek tartják a miniszterelnök által bejelentett szigorításokat, és közös parlamenti határozatot nyújtanak be ellenzéki pártok a koronavírus-válság elleni védekezés érdekében. A DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP és a Párbeszéd arra szólítja fel a kormányt, hogy teremtse meg a tömeges és ingyenes tesztelés, az hatékony kontaktkutatás feltételeit.

Az egész turisztikai ágazatot érintő, hosszabb távra szóló támogatást sürget a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az újabb járványügyi intézkedések miatt. Flesch Tamás az InfoRádiónak azt mondta: itt is a vendéglátáséhoz hasonlóan, járulék elengedésére és munkabér támogatásra volna szükség, ezzel lehetne megtartani a dolgozókat. Szerdától a szállodák nem fogadhatnak belföldi turistákat, csak üzleti célból érkezett vendégeket.

Keddtől nem végzik el a halasztható műtéteket a kórházakban és szünetel az egynapos sebészeti ellátás is. Az emberi erőforrások minisztere szinte minden kórházat kijelölt a koronavírusos betegek ellátására. A rendelkezés csak a korábban mentesített intézményekre nem vonatkozik. A sürgősségi ellátás továbbra is zavartalan és el kell végezni valamennyi kardiológiai és onkológiai beavatkozást.

Egy-két héten belül megszülethetnek a januártól induló kibővített otthonteremtési program részletszabályai - jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin az Inforádió Aréna című műsorában hangsúlyozta, hogy az új szabályozás és kedvezmények a január elseje után megvásárolt ingatlanokra vonatkoznak majd. Az áfa-csökkentésről és az illetékmentességről az Országgyűlés dönt, a többi szabályt a kormány alkotja meg.

Fontosnak és több mint időszerűnek tartja a miniszterelnök által bejelentett újabb korlátozó intézkedéseket a Magyar Orvosi Kamara elnöksége.A szervezet arra kér mindenkit, hogy saját és családja érdekében a tavaszihoz hasonló példás fegyelemmel tartsa be a szabályokat. Szükségesnek és indokoltnak nevezte a lépéseket Karácsony Gergely a főpolgármester is, aki szerint az intézkedésekre már korábban is szükség lett volna.

A Semmelweis Egyetem rektora szerint a majdani koronavírus elleni oltáshoz egy átfertőződöttséget megmutató adat segíthet majd.Merkely Béla utalt egy, a májusihoz hasonló, újabb reprezentatív felmérés szükségességére, ez választ adhat arra, hogy mennyire legyen széleskörű az oltás. A rektor egy pécsi eseményen kiemelte: a mostani orvosegyetemi tapasztalatok szerint a felső légúti panaszokkal orvoshoz fordulók közül minden második a vírussal fertőződött meg, míg a tünetmentes teszteltek tizede szintén betegségben szenved.

Az Európai Unió 300 millió adag oltóanyagot fog vásárolni a Pfizertől és a Biontechtől - jelentette be az Európai Bizottság elnöke.A két cég közölte: kilencven százalékban hatásos lehet az általuk kifejlesztett kísérleti oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. Ursula von der Leyen tudatta: nemsokára megállapodást írnak alá a két céggel a vakcinák megvásárlásról.

Szlovákiában jelentősen csökkent a kiszűrt fertőzöttek száma és aránya a koronavírus-tesztelés második fordulójában az előző hétvégéhez képest - jelentette a szlovák miniszterelnök. Az adatok szerint a fertőzöttek aránya az előző koronavírus-tesztelésen kimutatott számokhoz képest 58 százalékos csökkenést mutatott.

A lengyel elnök ratifikálta a megerősített lengyel-amerikai védelmi együttműködésről szóló szerződést, amelynek értemében tartóssá válik az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban. Andrzej Duda reményét fejezte ki, hogy a megállapodás elősegíti a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat is, a közép-európai piacok ezáltal biztonságosabbá válnak az amerikai befektetők számára.

Tagadta bűnösségét a Hágába érkezett Hashim Thaci volt koszovói elnök Hashim Thaci ellen a hágai különleges ügyészség a nyár folyamán emelt vádat az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. A politikus múlt csütörtökön mondott le elnöki tisztségéről.