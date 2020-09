Orbán Viktor: az ország működőképességének fenntartása a fő cél - a nap hírei

A kormány célja, hogy a járvány második szakaszában fenntartsa Magyarország működőképességét – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor az M1-en adott interjúban kiemelte: az ország felkészült a helyzet kezelésére, rendelkezésre állnak a szükséges eszközök. A legfőbb célok között említette a munkahelyek megvédését, az idősek életének megóvását, illetve a családok életszínvonalának fenntartását. Ez utóbbi eléréséhez októbertől a kormány létrehoz egy családügyekért felelős tárca nélküli miniszteri posztot Novák Katalin területért felelős államtitkár vezetésével és hatáskörének bővítésével. A kormányfő a biztonsági szabályok betartását kérte az emberektől, és közölte: a szabályokat megszegőket a jövőben szigorúan szankcionálni fogják.

Rekordszámú, 916 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában Magyarországon. Elhunyt két idős, krónikus beteg, a halálos áldozatok száma ezzel 633-ra nőtt. Az aktív fertőzöttek száma 7134-re emelkedett. Jelenleg 282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. A járvány kezdete óta 11 825 embernél mutatták ki a vírust, 4058-an meggyógyultak.

Azonnali tömeges és ingyenes tesztelést vár a tisztifőorvostől az MSZP a szociális ágazatban dolgozók, a bentlakásos idősotthonokban élők és a magyar munkavállalók számára. Korózs Lajos, az országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke úgy vélte: az intézményrendszer képes akár tízezer tesztet is elvégezni egy nap alatt.

Ismét pluszjuttatást követel a szociális dolgozók számára az LMP. Ungár Péter, az ellenzéki párt képviselője kijelentette: a járvány második hulláma újból plusz terhelést jelent majd a szociális dolgozóknak a házi segítségnyújtásban, a gyermekvédelemben, az idősotthonokban és a fogyatékkal élők ellátásában.

A hiteltörlesztési moratórium legalább egyéves meghosszabbítását követeli a Jobbik. Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke úgy vélte: a mélyülő gazdasági válságot a kormány nem képes hónapokon belül kezelni, és a munkanélkülivé vált emberek tömegeit elhelyezni a munkaerőpiacon. A Jobbik ezért a lakossági és a vállalati szektorban is legalább egy évvel meghosszabbítaná a hiteltörlesztési moratóriumot.

A koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére is részt vehetnek külföldi programokban a magyar hallgatók, bár ennek most speciális feltételei vannak - közölte a Tempus Közalapítvány a Magyar Nemzettel. A lap azt írta, hogy bár a járvány miatt ugyan nem javasolt a magyar állampolgárok külföldi utazása, de néhány napja bekerült a kivételek közé a hallgatói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ami azt jelenti, hogy a diákok tanulmányi célból látogathatják a 42 piros jelzésű ország egyetemeit is.

Újraindul az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari óriáscég koronavírus-vakcinájának tesztelése. A programot a héten az egyik résztvevő betegsége miatt függesztették fel. Az angol egyetem tájékoztatása szerint eddig világszerte 18 ezer résztvevő kapott a vakcinából és ilyen kiterjedésű oltóanyag-tesztelések esetén előfordulhat, hogy egyes pácienseknél egészségi problémák jelentkeznek.

Magyarország továbbra is támogatja a közel-keleti békéért tett erőfeszítéseket és továbbra is kiáll a térség országainak korrekt megítélése mellett – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán jó hírnek nevezte, hogy az Egyesült Arab Emirátusok után ezúttal Bahreinnel is normalizálja diplomáciai kapcsolatait Izrael.

Fehéroroszország fővárosában több ezer nő tüntetett az elnök lemondását követelve. A rendőrök csaknem 50 tiltakozót őrizetbe vettek. A biztonsági erők eddig nem bántak durván a női tiltakozókkal, ezért vonult utcára most meg sok nő, akik a demonstrációkról elhurcoltak szabadon engedését is követelték. Közben a belarusz ellenzéki Koordinációs Tanács jelezte: az elnökség letartóztatott vagy elűzött tagjai nélkül is folytatja munkáját. A testület célja megegyezni a hatalom békés átadásáról a kormányzattal.

Az Egyesült Államokban a legutóbbi hírek szerint 26-an vesztették életüket a nyugati parton tomboló erdőtüzekben. Oregonban több mint négyezer négyzetkilométer áll lángokban. Eddig 40 ezren kényszerültek elhagyni otthonukat, és a hatóságok félmillió embert utasítottak arra, hogy készüljön fel az evakuálásra. Nyolc nyugati amerikai államban jelenleg 100 nagyobb tűz tombol több mint 18 ezer négyzetkilométeren.