Orbán Viktor: lesz ez a szám magasabb is - bejelentések élőben

Lesz az a szám még magasabb is - mondta Orbán Viktor az interjú kezdetén azzal kapcsolatban, hogy szombatra, egy nap alatt 916 új fertőzöttet regisztráltak. Hozzátette: a második hullámban másképpen védekezik az ország, amikor magasabb a fertőzöttek száma, ezért a halálos áldozatok számát kell alacsonyan tartani. A védekezés sikerét ez fogja meghatározni.

Az első hullámban, sok embernek köszönhetően, az egészségügy bírta a nyomást, és mostanra, a második hullámra teljes mértékre sikerült felkészíteni a kórházakat és az egészségügyi eszközöket gyártó intézményeket.

Beszélt a miniszterelnök a lezajlott nemzeti konzultációról is, aminek eredményei hozzájárulnak ahhoz, hogy nyugodtabb legyen: most már tudjuk, hogyan kell védekezni és azt is tudjuk, mit akarnak az emberek. És azt szeretnék, hogy Magyarország működjön, ne bénítsa meg az életünket a járvány.

A konzultáció eredménye azért is releváns, mert bár még nem ilyen helyzetben készült a felmérés, de a családok, a magyarok aggódnak: megismétlődik-e a tavaszi teljes lezárás, mert az számos nehézséget okoz és kérdéses az is, hogy a megtakarításaikkal kibírják-e.

A koronavírus-járvány ellen

"van olyan haditerv, ami működőképesen tartja Magyarországot".

A virológusok és járványügyi szakemberek is olyan tanácsokat adnak, hogy így tudjuk tartani az országot, működjön a turizmus, a vendéglátás, az oktatás, a kultúra, a sport. Nem minden működik ugyanúgy, de a lehetőségekhez képest megy.

De ehhez az kell, hogy

betartsuk az alapszabályokat:

hordjuk a maszkot, tartsuk a távolságot, ahol kell, ne látogassuk a kórházban a hozzátartozóinkat. A szankciókat is meghoztuk, például ha valaki egy boltban nem hordja a maszkot, akkor ő is és a boltos is büntetést kap. Mindenkinek tudnia kell, hogy maga és mások érdekében is be kell tartani azt a néhány egyszerű szabályt, amit hoztunk - fejtette ki Orbán Viktor.

Szólt az iskolakezdésről, megismételte: most nem kell lezárni az iskolákat, a szülők és a gyerekek sem akarják. Más országokhoz képest tavasszal Magyarország sikeresen védekezett, akkor a digitális oktatás volt a megoldás.

"De most, amíg a halálozási számok nem emelkednek - és most úgy tűnik, hogy sikerül megvédeni az időseket" - fel sem merül, hogy bezárjuk az iskolákat.

A döntéseket több szakember döntései alapján hozzák meg, de az biztos, hogy minden nap dolgozni kell, hetente többször is meg kell hallgatni a szakembereket. Most a rugalmasság és az azonnali döntések meghozatala a legfontosabb - emelte ki a miniszterelnök. "Most még nem tartunk a döntéseknél, most még a döntéseink irányát kell kijelölni - ez pedig az, hogy az országnak működnie kell."

Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen a krónikus betegek és az idősek helyzete a járványban. Most is vannak javaslatok a kormány előtt

legyen-e 23 óra után zárlat a szórakozóhelyeken? (Nincs döntés.)

Milyen módon kényszerítsék ki a maszkviselést? (Szankciókat hoztak.)

Bemehetnek-e a szülők az iskolába? (Már megtiltották.)

Lehet-e látogatni a kórházban fekvőket? (Már megtiltották.)

Mérjük-e a gyerekek testhőmérsékletét az iskolába való belépéskor? (Igen, október 1-től ez kötelező lesz és végre is fogják tudni hajtani.)

"Nem fogunk kockára tenni egyetlen életet sem, de az országnak működnie kell - a kettő együtt szerintem lehetséges"

- szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: több mint tízezer ágy áll koronavírus-betegek rendelkezésére, van elég orvos, egészségügyi eszköz.

