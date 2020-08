Szankciókat készít elő az Európai Unió a fehéroroszoszági tüntetések leverésének felelősei ellen - a nap hírei

Szankciók előkészítésében állapodtak meg az uniós külügyminiszterek a fehérorosz elnökválasztás utáni tüntetések leverése miatt. Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő kijelentette: az Európai Unió nem fogadja el a voksolás eredményét. Hozzátette: a tervezett büntetőintézkedések a tiltakozáson részt vevők elleni erőszak elkövetőit és a választási eredmények meghamisításáért felelősöket sújtanák.

Fehéroroszországban nyugalomra és a tiltakozó akciók beszüntetésére intette a tüntetőket Aljakszandr Lukasenka elnök. Minszkben azt követően vonult ismét többezres tömeg az utcákra, hogy kihirdették az elnökválasztás hivatalos eredményét, amely megerősítette a hivatalban lévő államfő 80 százalékos győzelmét. Az ellenzék szerint viszont a voksoláson kirívó csalások történtek és a szavazók 60-70 százaléka támogatta az országból időközben elűzött Szvjatlana Cihanouszkaját. (Összefoglaló itt.)

Újabb gyógyszergyárral kötött szerződést koronavírus oltóanyag vásárlására az Európai Bizottság. A vakcinát gyártó brit AstraZeneca 400 millió adag oltóanyagot szállíthat majd. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke emlékeztetett: az unió még július végén 300 millió adag, tesztelési fázisban lévő, koronavírus elleni vakcinát kötött le a Sanofi francia gyógyszergyártónál is a tagállamok részére.

Magyarországon újabb 40 esetben mutatták ki az új koronavírust, ezzel 4.853 embernél igazolták a fertőzést. Az aktív fertőzöttek száma 656-ra nőtt. Nincs újabb elhunyt, így továbbra is 607 halálos áldozatot követelt a kór. 64 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 3.590-en meggyógyultak.

Világszerte meghaladta a 20 millió 900 ezret a koronavírussal diagnosztizáltak száma, a betegség halálos áldozataié pedig átlépte a 260 ezret. A legtöbb új fertőzöttet az elmúlt héten Indiából, az Egyesült Államokból, Brazíliából és több latin-amerikai országból jelentették.

Romániában szeptember közepéig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet a kormány. Újabb korlátozásokat nem vezetnek be, de érvényben maradnak az eddigiek. Az Európai Unióban lakosságarányosan jelenleg Romániában a legmagasabb a koronavírus-fertőzésnek tulajdonítható halálozási ráta és a pozitív esetek aránya.

Horvátországban második napja dönt rekordot az új fertőzöttek száma, a válságstáb szerint most a fiatalok a koronavírus legfőbb terjesztői. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, ezért a válságstáb ismét szigorításokat vezetett be. Több ország is jelezte, hogy szigorításokat vezet be Horvátországgal szemben.

A második negyedévben 13,6 százalékkal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye - jelentette első becslése alapján Központi Statisztikai Hivatal. Ez meghaladja az elemzői várakozásokat. A járvány hatására a legtöbb nemzetgazdasági ág termelése visszaesett, a szolgáltatások és az ipar egyaránt nagymértékben hozzájárultak a gazdasági teljesítmény alakulásához. A Pénzügyminisztérium szerin ugyanakkor a magyar gazdaság ellenállóbbnak bizonyult az uniós átlagnál. (Elemzői értékelés a GDP-adatról és az idén várhatókról itt.)

Egy régióban és 8 városban indul el a Zöld Busz Program, amelynek keretében egyenként 800 millió forintból vehetnek elektromos buszokat. Palkovics László innovációs miniszter azt mondta: a kormány 10 év alatt 36 milliárd forint támogatást biztosít elektromos meghajtású autóbuszok vásárlására.

Egy komáromi sertés- és szarvasmarhatelep külföldi megvásárlása az első olyan tranzakció, amelyet az ellenséges felvásárlások megakadályozására hozott törvény alapján a kormány engedélyezett. A bajor tulajdonú Sano 80 százalékos tulajdonrészt szerzett a komáromi Solum Mezőgazdasági Zrt.-ben, és a világ egyik legkorszerűbb sertés- illetve szarvasmarhatelepét alakítja ki.

Csaknem tízmillió forint értékű humanitárius segélyt adott át a katasztrófa sújtotta Bejrútban a Baptista Szeretetszolgálat. Pavelcze László veszélyhelyzet-kezelési igazgató az InfoRádiónak elmondta: gyógyszerekkel, kötszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, illetve helyben vásárolt élelmiszer- és gyógyszercsomagokkal segítették a károsultakat.

Elhunyt Bácskai Lauró István filmrendező. Az alkotót 87 évesen, érte a halál. Bácskai Lauró István nevéhez olyan sikeres alkotások fűződnek, mint a Gyula vitéz télen-nyáron, A Hamis Izabella, a Nápolyt látni és megszeretni, valamint ő rendezte a Keménykalap és krumpliorr című legendás ifjúsági sorozatot is. Egyik alapítója volt 1959-ben a Balázs Béla Stúdiónak.