Az elmúlt napokban diagnosztizált magasabb számú fertőzés arra figyelmeztet, a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe. A központi oldalon megjelent tájékoztatás szerint ugyanis az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége ugyanis arra vezethető vissza, hogy

többen bár észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan, és elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek.

A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket

függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön.

Ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését.

A csütörtöki adatok szerint 45 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 4813 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, velük az elhunytak száma 607 főre emelkedett. A gyógyultak száma 32-vel nőtt, jelenleg 3561.

Az aktív fertőzöttek száma 11-gyel több, 645 fő,

194 ember (30 százalék) budapesti. A fővárosba való az elhunytak 60 százaléka (366) és a gyógyultak 44 (1554) százaléka.

Az újonnan diagnosztizált betegek eloszlása a térképes adatok összehasonlítása alapján a következő:

Budapest: +11

Pest megye: +2

Veszprém megye: +7

Zala megye: +1

Bács-Kiskun megye: +1

Csongrád-Csanád megye: +2

Jász-Nagykun-Szolnok megye: +3

Hajdú-Bihar megye: +8

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: +9

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: +1

Az összes azonosított koronavírus-beteg száma csütörtökig, megyénként: Forrás: koronavirus.gov.hu

Kórházban az előző napinál kettővel több, 66 koronavírusos beteget ápolnak, közülük ugyanannyian, 5-en vannak lélegeztetőgépen.

A járványügyi készültség továbbra is érvényben van, ahogy a beutazási korlátozások rendszere is, ezért aki sárga vagy piros országból érkezik haza, annak két hétre hatósági házi karanténba kell vonulnia, aminek az idejét csak tesztkészítéssel lehet lerövidíteni. Információk itt. Ilyen karanténba kerülnek azok is, akiknél a kontaktkutatás során a hatóságok ezt elrendelik.

Jelenleg összesen 7613-an állnak ilyen intézkedés alatt, és a mintavételek száma csütörtökre 369 545-re nőtt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt