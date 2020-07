500 alá csökkent az aktív fertőzöttek száma itthon

Nyolc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4347 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő.

3257-en már meggyógyultak, számuk egy nap alatt 25-tel emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 17-tel 494-re csökkent.

Még 78 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.

A mintavételek száma 310 930-ra nőtt.

Az aktív fertőzöttek 36 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 45 százaléka budapesti.

A kormányzati tájékoztató oldalon azt írják, a járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy meg lehessen akadályozni a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A beutazási korlátozások bevezetése óta a hatósági házi karanténban lévők száma is nő, jelenleg 6388 embernél van érvényben.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly