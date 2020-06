Operatív törzs: ezt kell tudni a horvát nyaralást tervezőknek

Egy nap alatt tízzel emelkedett a Magyarországon regisztrált koronavírusosok száma, így már 3931-en vannak. Elhunyt keddről szerdára újabb 2 beteg, ezzel az ő számuk 534-re nőtt. A gyógyultak viszont szintén egyre többen vannak (2190), így már csak 1207-en szenvednek a vírustól, igaz, közülük 24-en súlyos állapotban vannak. (Az elvégzett tesztek száma 191 572.)

Az operatörzsnek ezért is volt miről beszélnie a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, 2063-ra emelkedett a távellenőrzést választók száma, az appot 880-an használják jelenleg, 11 172 házi karantén van érvényben Magyarországon.

Több határponton órákat kell várni még mindig - mondta; Csengersima, Röszke, Tompa, Csanádpalota is köztük van.

Müller Cecília országos tisztifőorvos kedvezőnek nevezte a gyógyultak számának alakulását. A friss számok ismertetése közepette elmondta, 414 embert ápolnak még kórházban, a többi koronavírusos otthon gyógyul, ők vagy tünetmentesek, vagy enyhe tünetesek.

Kedvező tendenciát lát az idősotthonokban, a 33 érintett intézménynél hetek óta nincs több.

Az ezekben lakó bő 5100 főből kevesebb mint 900-an váltak pozitívvá, 468-an meggyógyultak.

Kijelentette, folyamatosan egyre több ágyat adnak át a kórházak a hagyományos ellátásnak, de figyelmeztetett, a világban még mindig "szaporodik a fertőzöttek száma", 6,4 millió fertőzöttet tartanak nyilván, számuk naponta 100 ezer fővel emelkedik. Bővebb adatok a nagyvilágból ITT. Müller Cecília szerint ahol sérült szervezetet talál a koronavírus, azt meg is fogja betegíteni szerte a világon, a legérintettebb országok: USA, Oroszország, Brazília, India, Peru.

Szólt még a vizsgaidőszakról is:

a vizsgázók összesen ketten lehetnek egy teremben a vizsgáztatóval

a terem ablakát tartsák nyitva

mindenkinek legyen saját eszköze

a maszk használata ajánlott

a vizsgázók ne verődjenek össze

Kérdések:

- Hány éves a legidősebb gyógyult beteg?

- 102.

- Van-e esély elkerülni a második hullámot?

- Ez mindenkit érdekel. Több hipotézis van egyidejűleg jelen. A legtöbben azt mondják, hogy valószínűleg ez a vírus köztünk marad, jelen lesz, a téli szezonban, az influenzaszezon idején többletmegjelenést fog produkálni.

- InfoRádió: a horvát tengerparthoz milyen feltételekkel mehetnek a magyarok?

- Megszűntek a korlátozó intézkedések, szabadon be lehet utazni. Horvátországból hazatérve azonban karanténba kell vonulni 14 napra a jelenleg érvényes szabályok szerint.

- Heves megyében hány pozitív személy van?

- Egy sincs.

- Szerelő bemehet-e a piros cédulás lakásba?

- A szerelő viseljen maszkot és kesztyűt, tehát igen.

- Szükség lehet-e a második hullámban a kórházi kapacitások újbóli felszabadítására?

- Most értékeljük át az információinkat, bármi előfordulhat, több forgatókönyv van. A magyar egészségügy nagy teljesítményt nyújtott az első hullámban, tapasztalat nélkül is. Most már sokkal szervezettebb, tudatosabb felkészülés zajlik.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás