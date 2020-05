Az operatív törzs megmagyarázta, miért sok az elhunyt a megfertőződötthöz képest

Továbbra is egyre többen fertőződnek és halnak meg a koronavírus következtében Magyarországon, keddre virradóra 15-tel több a vírusos és 8-cal több a halott, előbbiek összlétszáma 3771, az elhunytak száma egy híján 500. 1836-an vannak viszont már a felgyógyultak, így az aktív esetek száma 1436-ra csökkent, köztük 27 a súlyos állapotban lévő betegek száma.

A számokat elemezendő kedd reggel is összeült az operatív törzs, majd a szokott módon 11 órára online sajtótájékoztatót hirdetett.

Schanda Tamás miniszterhelyettes (ITM) a tájékoztatón elmondta, kezd újraindulni az élet Magyarországon, ami annak köszönhető, a kormány megfelelő időben megfelelő döntéseket hozott, az emberek pedig tartották magukat a szabályokhoz.

Bejelentette, a héten kijön a KSH friss foglalkoztatottsági jelentése, és nem lehet biztató számokra számítani, de a bértámogatással a kormány mindent megtesz:

120 ezernél több azok száma, akik éltek a bértámogatási lehetőséggel

a k+f bértámogatás iránt 10 335 mérnök, kutató munkáltatója érdeklődött

A kormány továbbra is a munkát teremti a gazdaság alapjának - tette hozzá.

A múlt héten elindították a munkahelyteremtő bértámogatás programját, 80 milliárd forintos keretösszegből segítik 70 ezer regisztrált álláskereső munkához jutását. A támogatási összeg 200 ezer forint is lehet.

A gazdaságvédelmi terv keretében - mint ismertette - összességében már 1 millió ember kapott valamiféle segítséget, támogatást.

A magyar tulajdonú cégeket is igyekeznek megmenteni, nem engedhetik meg, hogy külföldiek a válságot kihasználva jussanak tulajdonhoz. "A külföldi tulajdonos lehet jó tulajdonos is, ezért nem lehet tiltani és nem is érdemes:

2020 végéig csak miniszteri engedéllyel lehet külföldinek tulajdonhoz jutnia stratégiai cégben"

- jelentette be. Részletek a szigorításról ITT.

A védekezéshez szükséges előállítására egy 3 milliárd forintos projektet indít a kormány - jelentette még be a miniszterhelyettese.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a fent már említett járványszámokhoz hozzátette, az elhunytak valamennyien idősek voltak, és más krónikus betegségekben is szenvedtek.

Az aktív fertőzöttek 41 százaléka budapesti. 437 fő van kórházban, 27-en lélegeztetőgépen.

A 15 új beteg közül 5 budapesti, 2 Zala megyei - mondta még.

Fő célnak nevezte, hogy a zárt közösségekből eltűnjön a vírus, ezért szerinte pozitív hír, hogy maradt 33 azon idősotthonok száma, ahol jelen van a koronavírus. Ezekben az otthonokban bő 5000 idős embert ápolnak, köztük 886 fő fertőződött meg, 115-en közülük meghaltak.

A John Hopkins Egyetemre hivatkozva beszámolt arról, hogy 5,5 millió megerősített, pozitív esetről tudni, 346 ezren hunytak el körülbelül, "ezek óriási számok". Az Egyesült Államokban 1,6 millió esetet regisztráltak, és 98 ezer az elhunytak száma. Brazília és Oroszország is "rendkívüli módon érintett".

Úgy látja, a nyers adatokat nem lehet összehasonlítani, de "igyekszünk elhelyezni magunkat Európában és a világban, azoknak az eredményeknek köszönhetően, amiket elértünk, örülhetünk" - mondta még.

Bejelentette azt is, hogy az NNK honlapján megjelent

a szabadvízi fürdők értékelése.

Figyelik a vízminőség változásait és a kockázati tényezőket is. 257 fürdőhely üzemelt tavaly engedéllyel, ezek majdnem mindegyikét alaposan ellenőrizték, 237 fürdővíz 77 százaléka kapott kiváló minősítést, 13 százalék jót, 5 százalék tűrhetőt. Az adatok a kifejezetten engedélyezett és ellenőrzött fürdőhelyekre vonatkoznak.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, a kormány délután beterjeszti a különleges jogrend megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Mint elmondta, a rendkívüli jogrend hozzájárult a sikeres védekezéshez.

Elmondta még, 929-en használják a mobilappos karanténellenőrzést. Fizikailag megjelenni 47 helyen kellett rendőröknek az elmúlt 24 órában.

396-ra nőtt a büntetőeljárások száma, 107 esetben volt szó rémhírterjesztésről, összesen 79 főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Kérdések

- Egyre több gyermeket visznek óvodába, bölcsődébe, értük a nagyszülők mennek sokszor. Mit tanácsolnak a nagyszülőknek?

- Csak egészséges nagyszülő menjen unokájáért, és a személyes higiénét tartsa be! Az óvodába érkezve mosson kezet! Fontos, hogy legyen egészséges a nagymama, és csak akkor menjen be, amikor már készen áll az indulásra a gyermek.

- Milyen ütemben állítják vissza a kórházi ágyakat a hagyományos ellátási rendre?

- Az első időszakban az akut rehabilitációt állítottuk vissza, hogy ne legyen maradandó egészségkárosodás. Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket és vezetjük vissza az ellátásokat, legyenek türelemmel!

- Mi lehet az oka annak, hogy bár a fertőzöttek száma csökken, a halottaké nem?

- Az elhunytak magas életkort értek el, többszörös krónikus betegek voltak, a koronavírus az ő meglévő betegségeikre rakódott rá.

- Nagy tömeg várakozott az egri kórház előtt ellátásért. Hogyan lehet elkerülni ezt?

- Mindig mondjuk, hogy telefonon jelentkezzenek be, mindenki érkezzen időpontra, pontosan, hogy a betegek ne találkozhassanak egymással. Nem helyes semmiféle csoportosulás! Aki nem tud időpontra menni, kérjen új időpontot, aki nem tud pontos lenni, kérjen új időpontot!

- Szlovákiával kapcsolatban mi a pontos szabály?

- Ha nincs 24 órásnál hosszabb tartózkodás, be lehet lépni.

Nyitókép: MTI/AP/Moscow News Agency/Kirill Zykov