Kásler Miklós: különféle számítások voltak a legelképesztőbb számokkal

"A járvány lefolyását az elején nem lehetett pontosan megbecsülni, erre különféle számítások voltak a legelképesztőbb számokkal. Volt egy matematikai modell is, amely szerint több százezer fertőzött lesz Magyarországon. A kormány és az operatív törzs álláspontja az volt, hogy

a várható legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülnie az egészségügynek,

hogy egyetlen magyar ember se maradjon ellátatlanul – mint Svédországban vagy Olaszországban" - indokolta a kórházi ágyak kiürítését Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

A tárcavezető az egészségügy újraindításával kapcsolatos menetrend kapcsán elmondta:

2-3 hétre előre terveznek, és a járvány kontrollálásától is függ, hogy a 4 lépcsősre tervezett intézkedéscsomagból melyik mikor következhet be.

A május 4-től elrendelt első csomag kapcsán elmondta: "azokat a beavatkozásokat kell kiválasztani, amelyeknél a legkisebb a rizikó az esetleges újrafertőződésre. Az első ütemhez hozzátartoznak a járóbeteg-rendelések, a fogászati rendelések és a különféle szűrések. A többi hármat nem részletezte.

A miniszter közölte azt is, "azt, hogy hány beteg jutott át a járványon különös tünetek vagy panasz nélkül, jelenleg nem tudjuk megítélni. Az idősotthonokra és az egészségügyi intézményekre, ahol nagyobb számban lehet fertőzés, fokozott figyelemmel kell lenni."

A miniszter elmondta,

jelenleg még dolgoznak az egészségügyi szolgáltatók járvány miatti többletköltségek elszámolásának pontos technikáján.

Kásler Miklós úgy fogalmazott: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jelen körülmények között egy bázisfinanszírozást nyújt, a járvány végén pedig előreláthatóan kompenzációt is be kell építeni a rendszerbe. Hangsúlyozta azt is, hogy a miniszteri levél minden egészségügyi szolgáltatóra érvényes, legyen az akár magán-, akár egyházi vagy közszolgáltató.

A jövőről, és az egészségügyi rendszer újragondolásáról szólva a miniszter elmondta: " a járvány nagyon sokunknak hasznos tanulságokkal szolgál. Rengeteg tapasztalatot vonhatunk le. Ezek tanulmányozásával eldönthetjük, hogy milyen területen lehet és kell majd változtatni a járvány megszűnése után."

Az interjúban Kásler Miklós beszélt arról a két klinikai vizsgálatsorozat - a vérplazma terápia és az immunválasz túlkapását gátló terápia, az IL–6 ellenes antitestkezelés Tocilizumab gyógyszerrel - részleteiről is, amelyek eredményeképpen sikerült súlyos állapotban lévő koronavírus betegek életét megmenteni.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi