Ma is 14 órakor tájékoztat az operatív törzs – élőben az InfoRádióban és az Infostarton

Az új szabályok szerint most is online sajtótájékoztató lesz, az tájékoztatás után a sajtó által előzetesen elküldött kérdéseire is válaszolnak.

Az eseményt az InfoRádió (FM 88,1) élőben közvetít, és az Infostart oldalán is élőben tudósítunk, 14 órától.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd