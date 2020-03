A munkavállalók megsegítését sürgetik a szakszervezetek

A Magyar Szakszervezeti Szövetség, a LIGA Szakszervezetek, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, valamint a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma hangsúlyozza: üdvözlik a kormányzat intézkedéseit, amelyeket a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott, de jelzik, hogy

álláspontjunk szerint ezek részben már nem elégségesek, részben nem megfelelőek.

Azért látják úgy, hogy nem elégségesek az intézkedések, mert nem minden olyan iparágban biztosítanak a munkáltatói terhekben kedvezményt, amelyeket már most érintenek a járvány hatásai, és ahol a munkáltatók már most is a termelés leállítására, az üzemek bezárására, a munkavállalók elbocsátására kényszerültek. Emellett a rendelkezések nem minden esetben szolgálják a megadott célok elérését - fejtik ki a nyilatkozatban az érdekképviseletek.

Úgy vélik, túl sok nagy kaptak a munkáltatók

Példaként említik, hogy a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást bármikor, minden korlátozástól mentesen módosíthatja. Az ilyen szabályozás aránytalan rugalmasságot vár el a munkavállalótól, amely éppen a jelenlegi helyzetben sok esetben nem megvalósítható - hívják fel a figyelmet.

Az érdekképviseletek szerint nem a célnak megfelelő a rendeletnek az a része sem, amely szerint a munkavállaló és a munkáltató a Munka törvénykönyve rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhet. Álláspontjuk szerint ezzel a kormány gyakorlatilag akár a Munka törvénykönyve teljes felfüggesztését, figyelmen kívül hagyását lehetővé teszi.

Elfogadhatatlan, hogy a jogalkotó éppen ebben az évtizedek óta példátlan helyzetben hagyja védtelenül a munkavállalókat, tudva azt, hogy a munkavállaló nem egyenrangú tárgyalófele a munkáltatónak, különösen kiszolgáltatott jelen körülmények között - fogalmaznak a közös nyilatkozatban.

Az érdekképviseletek szerint a munkavállalókkal is szolidáris intézkedésekre van szükség, nem kizárólag a munkáltatókkal,

nem követhető az a gyakorlat, hogy a munkavállalók jogai feláldozhatóak a vállalkozások védelme érdekében.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy egy családból legalább egy szülő a jövedelmét megőrizve maradhasson otthon gyermeke mellett, ha nem tudja másként megoldani a gyermekfelügyeletet, és ez nem valósítható meg anélkül, hogy a kormányzat segítséget nyújtson a kis- és középvállalkozásoknak.

A négy hazai szakszervezeti konföderáció kéri, hogy a rendelet módosításának tartalmáról és a további intézkedésekről induljon haladéktalan egyeztetés a szociális partnerekkel, és a jövőben a szociális partnerekkel való egyeztetés nélkül ne jelenjen meg semmilyen jogi norma a munka világára vonatkozóan.

