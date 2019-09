Nagy bejelentés érkezett a csepeli HÉV-ről

Sínfelújítás és járműcsere vár a csepeli HÉV-re - közölte az InfoRádióban Borbély Lénárd, a városrész polgármestere.

"Szó van a Kálvin térig történő meghosszabbításról

és a ráckevei HÉV-vel való összekötéséről is, ezt a feladatot a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja kapta meg, amely el is készítette a HÉV-vonalak korszerűsítésére és meghosszabbítására vonatkozó műszaki tervdokumentációt, amelyek alapján meg lehet kezdeni a szerelvények feltételes közbeszereztetését néhány héten belül, a forrását a magyar kormány fogja biztosítani" - mondta el Borbély Lénárd, aki szerint időarányosan jól állnak a nagy projekt részfeladataival.

Vélekedése szerint optimális esetben

2021 végére már itt lesz a prototípus szerelvény, klimatizált lesz és alacsony padlós, egyterű és gyors.

A Kálvin térig történő meghosszabbításról azt mondta, az a föld alatt fog történni, így Csepel és a belváros közvetlenül össze lesz kötve.

"Csepel most azt hiszem, nagyon komoly beruházások előtt áll, számtalan olyan beruházás fog megvalósulni, ami a kormány nélkül nem lenne lehetséges, és a HÉV csak az egyik" - folytatta Borbély Lénárd. "Zajlik a csepeli gerincút tervezése, májusban véget is ér, ugyanígy a Gubacsi híd vagy a Corvin csomópont áttervezése is zajlik."

A sínfelújítás a jövő évi nyári iskolai szünetben kezdődhet,

addig meg kell oldani a HÉV kiváltását, és a lakosság türelmére szükség lesz.

Nyitókép: MTVA bizományosi / Jászai Csaba