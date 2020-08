Megújul a Gubacsi híd és környezete - várják a véleményeket

A Pesterzsébetet Csepellel összekötő Gubacsi híd komplex rekonstrukciójához készülő döntéselőkészítő tanulmányhoz várja a lakosság és az arra közlekedők észrevételeit a Budapesti Közlekedési Központ - közölte a cég.

A hidat Zsimondy Béla tervei alapján építették 1924-ben. A közös vasúti-közúti híd mára elavulttá, közúti kapacitása szűkössé vált, és a műszaki állapota is igényli a felújítást, mielőtt azonban a tervezésbe belevágnának, ezen az oldalon elérhető kérdőívvel szeretnék felmérni a környékbeliek igényeit a közlekedési csomópont átalakításával kapcsolatban.

A BKK szerint a Ráckevei-Duna fölött átívelő híd felújításának tervezéséhez egy, a környezet – a csepeli Ady Endre út, a Csepeli átjáró és a pesterzsébeti Helsinki út–Topánka utca–Baross utca csomópontrendszer – fejlesztését vizsgáló döntéselőkészítő tanulmányra van szükség, amely a közúti, a közösségi közlekedési, a kerékpár- és gyorsforgalmi, valamint a városrendezési igényeket is vizsgálja. A cég ígérete szerint a beérkezett válaszokat felhasználják a felújítás előkészítéséhez szükséges tanulmányterv elkészítéséhez.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tervezés során figyelembe kell venni a térséget érintő jövőbeni közlekedési fejlesztéseket is: a NIF Zrt. új vasúti hidat építtet majd a Gubacsi hídtól északra, a soroksári Duna-ágon nemzetközi szintű evezőspálya létesül; és a távlati tervek között szerepel a 3-as villamos Csepelig történő meghosszabbítása, a H6-os HÉV-vonal fejlesztése és a 150-es vasútvonal felújítása is.

A kérdőívet 2020. augusztus 22-ig lehet kitölteni. A vélemények összesítése, feldolgozása és értékelése után a társadalmi egyeztetés eredményét közzéteszik a cég honlapján.

