Az Egyesült Királyságban és Hollandiában kezdődött meg elsőként az Európai Parlamenti választás - a nap hírei

Az Egyesült Királyságban és Hollandiában kezdődött meg elsőként az Európai Parlamenti választás. Vasárnapig a 28 tagállamban körülbelül 400 millió állampolgár adhatja le voksát. Pénteken Írországban és Csehországban nyílnak meg az urnák. A cseheknél szombaton ér véget a választás, amikor Lettországban, Máltán és Szlovákiában is szavazhatnak a választópolgárok. A többi 21 tagországban, így Magyarországon is vasárnap tartják majd az európai parlamenti választást. Az első részeredményeket a tervek szerint vasárnap 23 órától teszik majd közzé, miután az utolsó olasz szavazóhelyiségek is bezártak.

Már több mint 12 ezer levélszavazat érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához. Mintegy 2 ezret külképviseleteken keresztül, további 10 ezret levélben juttattak el. Az eddigi adatok szerint emellett több mint 97 ezren jelezték, hogy a vasárnapi európai parlamenti választáson nem a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen kívánnak szavazni. Öt évvel ezelőtt a határidőig 69 ezren jelentkeztek át.

Továbbra is erősnek tartja a magyar bankrendszer sokkellenálló-képességét az MNB. A jegybank pénzügyi stabilitási jelentése kiemeli: a bankok tőkemegfelelési és likviditásfedezeti mutatói megfelelnek az előírásoknak. A magyarországi bankok 2018-ban növelték mérlegfőösszegüket és azon belül a magánszektor felé fennálló hitelállományukat. A pénzintézetek vállalati hitelei 14, háztartási hitelei 7 százalékot meghaladó ütemben emelkedtek tavaly.

Mintegy 40 milliárd forintnyi beruházást hoznak Magyarországra francia gyógyszer- és autóipari vállalatok a csütörtöki üzleti találkozásokon kötött megállapodásokkal. Erről párizsi tárgyalásai után beszélt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a beruházások alapvetően a kutatás-fejlesztésre, innovációra és a technológiai színvonal emelésére fókuszálnak.

Egyelőre nem nőnek az Európai Unión kívüli országok fuvarozói kvótái. A magyar várakozásoknak megfelelő döntés a Nemzetközi Közlekedési Fórum éves miniszteri lipcsei csúcstalálkozóján jött létre. A testület a kérdést szakértői szintre utalta vissza, abban a tagországok megegyezése esetén legkorábban egy év múlva születhet döntés. Előzőleg a három meghatározó magyarországi fuvarozói érdekképviselet az innovációs és technológiai miniszter segítségét kérte.

A kormánytól kér támogatást a COOP, hogy elkerülje a boltok bezárását a falvakban. A társaság igazgatóságának elnöke az InfoRádióban elmondta: a kormány illetékeseinek elküldött javaslat szerint lélekszám szerinti differenciált bér- és járulékkedvezményre, a modernizációhoz pedig pályázati alapra lenne szükség. Pekó László hozzátette: a 2 ezer fő alatti településeken fontos lenne az ott lakóknak, hogy helyben tudjanak vásárolni, de jelenleg rendkívül nehéz gazdaságosan működtetni a boltokat, ezért egyre több zár be.

Péntektől láthatják a Szépművészeti Múzeum látogatói Renoir Fekvő női akt című festményét. A kormány támogatásával megszerzett művet kamarakiállításon mutatja be az intézmény. Korábban Baán László főigazgató az InfoRádió Aréna című műsorában az elmúlt száz év legjelentősebb értékű egyedi szerzeményének nevezte a 3,5 milliárd forintért megvásárolt képet.

Londonban az eredeti tervekkel szemben mégsem lesz parlamenti vita és szavazás a brexit-törvénytervezetről június első hetében. A brit kormány illetékes tagja közölte: nem sikerült egyetértésre jutni az érdekelt feleknek arról, hogy a bejelentett június 3-i időpontra a képviselők elé kerüljön a javaslat. Theresa May miniszterelnök szerdán még arról beszélt, hogy az Egyesült Királyság július végéig kiléphet az Európai Unióból, ha a parlament még a nyári szünet előtt törvénybe iktatja a tagság megszűnésének feltételrendszerét.

Megvonta támogatását a bukaresti kormánykoalíciótól az RMDSZ az úzvölgyi katonatemető ügye miatt. Kelemen Hunor szövetségi elnök közölte: az RMDSZ számára a Csíkszentmárton alpolgármesterénél és a községházán tartott házkutatással telt be a pohár. A magyar párt szerint az úzvölgyi osztrák-magyar katonasírokra törvénytelenül építkeztek rá.

Kárpátalján lakott területeket is veszélyeztetnek a megáradt folyók. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint már több mint száz épület és 820 hektár mezőgazdasági terület került víz alá. Egy hidat lerombolt, hatot pedig megrongált az áradás. A Kárpátalján folytatódó esős időjárás miatt újabb árhullámok indulhatnak el a Tisza mellékfolyóinak felső szakaszain.

Bozóttüzek pusztítanak Izraelben a rendkívüli hőség miatt. A katonai rádió szerint két fő térségben tombolnak a tüzek: az ország közepén, a repülőtértől nem messze, valamint a gázai övezet mellett Karmia természetvédelmi területen. Péntekre sem ígérnek enyhülést a meteorológusok, a Szahara felől fúj a szél ezekben a napokban, s várhatóan megdőlnek a hőmérsékleti rekordok.