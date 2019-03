Elfogyott a BKV-sok türelme, közel a sztrájk

A BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) bejelentette a sztrájkkészültséget - közölte az EKSZ az Infoistarttal. Mint az érdekképviselet közleményéből kiderül, "elfogyott a BKV-sok türelme", megkezdődött a sztrájk előkészítése - a dolgozók keveslik a cégvezetés által ajánlott 5 százalékot béremelés gyanánt, a munkavállalók kétszámjegyű emelést (15 százalék) követelnek.

Az napokon belül derül ki, hogy mikor és mennyire bénul meg Budapest tömegközlekedése.

A BKV vezetése egyébként nem tágít a kezdet kezdetén leszögezett 5 százalékos ajánlatától, miközben az EKSZ már tavaly ősszel jelezte az idei évre szóló 15 százalékos követelést.

A többi szakszervezet szerint is irreális az 5 százalékos mérték, néhány szervezet csatlakozott is a 15-ös követeléshez, de akad olyan is, amely megelégedne a puszta "kétszámjegyű emeléssel" is - fogalmaz a közleményben Naszályi Gábor, az EKSZ elnöke.

A sztrájkbizottság megalakulását Bolla Tibor vezérigazgatónak már be is jelentették, jelenleg a sztrájkhajlandóság felmérése zajlik, ebből Naszályi szerint kiderülhet, tudnak-e legalább néhány órás sztrájkot tartani, ami felhívja a figyelmet a vállalatnál fennálló tarthatatlan feltételekre.

Mint a közlemény hozzáteszi,

az új sztrájktörvény mellett igen nehéz lesz majd sztrájkba lépni, az ugyanis kimondja: "a munkabeszüntetés idején is biztosítani kell az elégséges szolgáltatást, ami 66 százalékot jelent"

- magyarázza Naszályi. Ha nincs megállapodás az elégséges szolgáltatás részleteiről, a bíróság dönt.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán