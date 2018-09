Egy éve a győri Petz-kórházban él két kisbaba

Kevés ennél szomorúbb történettel találkozik az ember: Zsomborról lassan másfél, Áronról egy éve mondtak le a szülei. Súlyos, összetett szívbetegséggel született mindkét kisfiú, úgy tudni, a fő ok is ez volt, amiért elhagyták őket - írta a Kisalföld, a cikk szerint azért, mert talán így lesz valaki, aki örökbe tudja fogadni valamelyiküket.

Áron és Zsombor szinte testvérek, egy kórteremben élnek. Áron a kisebb, most lesz egyéves, s bár az ő szívbetegsége is súlyos, s hamarosan újabb műtét vár rá Budapesten, de jobb egészségi állapotban van, mint Zsombor. Már kúszik-mászik, s az orvosok azt találgatják, ha járni is fog, a szíve miként reagál majd a terhelésre. Zsombor súlyos állapotban volt, műtétek sorozatán van túl.

A portál szerint a gyámügy keresi az örökbe fogadó szülőket, ezt látják, tapasztalják a kórházban is, de azt is, hogy amikor esetleg lenne jelentkező, őket ugyanaz riasztja el, ami anno az igazi szülőket is. A súlyos szívbetegség, az azzal járó felelősség és a félelem. Örökbefogadni elsősorban újszülötteket szeretnének, de még az életkornál is erősebb visszatartó hatása lehet annak, ha a gyermek tartós betegséggel vagy fogyatékossággal él.