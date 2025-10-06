ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense

2025. október 6. 18:00
Mészáros Andor az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense

2025. október 6. 19:20
Republikon: nem volt nyáron trendforduló, nem változott érdemben a két nagy párt támogatottsága
2025. október 6. 19:09
Több mint 150 éves, ikonikus épületet újít fel és tölt meg újra élettel az MCC
2025. október 6. 18:00
Mészáros Andor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
2025. október 6. 17:59
Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem
2025. október 6. 17:37
Internet Hungary: az adat mögött mindig ott van az irracionális ember
2025. október 6. 17:02
Donald Trump: „Ez egy győzelem, fogadd el, élj vele!”
2025. október 6. 16:50
Falus András az új Nobel-díjasokról: a gyógyszeripar most az autoimmun betegségekre kereshet hatóanyagot
2025. október 6. 16:39
Egység és megosztottság – így emlékeztek meg a parlamentben az Aradi vértanúkról
