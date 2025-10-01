ARÉNA - PODCASTOK
Aréna

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

2025. október 1. 18:00
Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense

Podcastok

Audio tartalmak

2025. október 1. 19:37
Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal
2025. október 1. 19:00
A GeoTrendek magazin 2025. október 1-jei adása
2025. október 1. 18:00
Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
2025. október 1. 17:42
A természet bűvöletében indult el az Erdők Hete
2025. október 1. 17:22
Szakértő: napok alatt találkozik a legszörnyűbb tartalmakkal az új felhasználó a közösségi oldalakon
2025. október 1. 17:02
Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump üzenete egyértelmű – Vlagyimir Putyin jobban teszi, ha tárgyal
2025. október 1. 16:00
Elemző: 2017 óta nem volt ekkora többlet a kormányzati szektorban
2025. október 1. 15:50
Az Orvosmeteorológiai Percek 2025. október 1-i adása
