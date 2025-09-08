ARÉNA
eur:
393.16
usd:
334.67
bux:
102973.66
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

2025. szeptember 8. 18:00
Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. szeptember 8. 20:00
A Családi Hét magazin 2025. szeptember 8-i adása
2025. szeptember 8. 19:13
Gál Katalin: ma is olvasunk, csak az olvasás tárgyának a formátuma változik
2025. szeptember 8. 19:04
Elemző a friss GDP-adatokról: idén sem lesz látványos hiánycsökkentés
2025. szeptember 8. 18:00
2025. szeptember 8. 17:30
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. szeptember 8-i adása
2025. szeptember 8. 17:30
2025. szeptember 8. 16:34
Orbán Balázs: minden idők legintenzívebb kampánya előtt állunk
2025. szeptember 8. 16:11
Csicsmann László: a Hamász reagált a Trump-ultimátumra, de kétséges a gázai konfliktus rendezése
