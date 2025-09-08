ARÉNA
Aréna
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
2025. szeptember 8. 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Nagy a baj, kiszáradt Magyarország egyik legfontosabb víztározója
Figyelmeztetnek az orvosok: ezért nem jó ötlet telefonnal WC-re menni
Van egy európai ország, ahol már reménytelen belső égésű motoros autót eladni
Szicília forrong a magyar nőket ért szexuális erőszak miatt
Észnél kell lenniük az autósoknak – felhívást tett közzé a rendőrség
Tűzharcban lelőtték a gyermekeivel a vadonban bujkáló apát
Indul az ellentámadás a Duna mentén
Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy
Podcastok
Audio tartalmak
2025. szeptember 8. 20:00
A Családi Hét magazin 2025. szeptember 8-i adása
2025. szeptember 8. 19:13
Gál Katalin: ma is olvasunk, csak az olvasás tárgyának a formátuma változik
2025. szeptember 8. 19:04
Elemző a friss GDP-adatokról: idén sem lesz látványos hiánycsökkentés
2025. szeptember 8. 18:00
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
2025. szeptember 8. 17:30
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. szeptember 8-i adása
2025. szeptember 8. 17:30
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. szeptember 8-i adása
2025. szeptember 8. 16:34
Orbán Balázs: minden idők legintenzívebb kampánya előtt állunk
2025. szeptember 8. 16:11
Csicsmann László: a Hamász reagált a Trump-ultimátumra, de kétséges a gázai konfliktus rendezése
